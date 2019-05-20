Дорогой по вернисажу: в Москве могут снести ярмарку народных ремесел

Более 12 тысяч человек подписали на сайте Change.org петицию против уничтожения Вернисажа в Измайлово в рамках застройки по столичной программе реновации.

Вернисаж в Измайлово может быть снесен в рамках проекта нового микрорайона, который будет возведен по программе реновации на месте бывшего Черкизовского рынка: Сиреневый бульвар, владение 4. Его судьба связана с запланированным строительством дороги от микрорайона к станции метро "Партизанская": предполагается, что она пройдет по его территории.

Помимо жилья, проект предполагает строительство "общественного центра" в 33 этажа, производственного павильона (какого конкретно – не сообщается), общежития для РГУФКСиТ (рядом находится Университет физической культуры) на две тысячи мест, торгово-офисных объектов.



Муниципальный депутат Надежда Загордан рассказала Радио Свобода, что проект вызывает недовольство у жителей Измайлово: "В этой зоне был запланирован природный комплекс на 20 гектаров. Теперь эта территория уходит под застройку".



Новостройки увеличат население района на десятки тысяч человек, при том, что, например, строительства новой взрослой поликлиники проект не предполагает. В микрорайоне могут также возникнуть проблемы с местами для парковок.



Жилые дома там предполагается строить до 75 метров в высоту, тогда как мэр столицы Сергей Собянин обещал, что по программе реновации людей будут переселять в дома до 14 этажей (то есть, высотой до 46 метров). К тому же, по словам Загордан, в этом районе болотистая местность, так что вообще обоснованность строительства высотных домов вызывает сомнения.



Как рассказали в пресс-службе префектуры Восточного административного округа Москвы, публичные слушания перенесены в связи с большим количеством замечаний, поступивших от жителей. Дата слушаний пока неизвестна.



Что такое Вернисаж в Измайлово



Вернисаж в Измайлово – рынок художественных произведений, стихийно возникший около 30 лет назад рядом с расположенным поблизости крупным гостиничным комплексом. В честь него одна из улиц в районе названа Вернисажной.

Владельцы этого рынка в конце 1990-х годов построили Измайловский кремль, деревянный культурно-развлекательный комплекс. Директор Измайловского кремля – предприниматель Александр Ушаков. Он же, по данным базы "Спарк", основной бенефициар ООО "Вернисаж в Измалово". По московским меркам, оборот компании не очень большой: на 31 декабря 2017 года у них было зарегистрировано 89 миллионов рублей дохода и 74 – расходов.



Сейчас Вернисаж – полоса торговых рядов у стен деревянного кремля. За часть из них отвечает Flacon – компания, создающая арт-пространства и "креативные кластеры" в Москве.



– В инновационном кластере Flacon молодежь своими руками создает комфортную среду: там люди занимаются творчеством, читают стихи, поют, танцуют, обучаются народным промыслам, – рассказывает Александр Ушаков.



Помимо этого, здесь есть торговые ряды, отданные под народные промыслы. Ушаков утверждает, что это более двух тысяч рабочих мест.



– Две тысячи рабочих мест – это только люди, которые там присутствуют. А сколько еще людей делают шкатулки, матрешек, народные промыслы: Палех, Хохлома, Жостово. Это уничтожение народной памяти, удар по культуре, – считает он.



Ушаков утверждает, что продавцы проходят отбор.



– Человек должен прийти и показать, что он делает. Если это соответствует традициям, мы допускаем его, он арендует место. Этим целые семейные династии занимаются! Мастерские, малые предприятия, – объясняет предприниматель.



Это не совсем так. Часть торговых точек на продажу предлагает часы разных марок, меховые шапки, советские ордена, мелкие фабричные сувениры с московской символикой. Многие продавцы говорят по-английски: явно ориентируются на близлежащие гостиницы.

Правда, большая часть лотков в торговых рядах, действительно, отдана под народные ремесла. Из разговоров с продавцами выяснилось: некоторые – перекупщики, некоторые – действительно, ремесленники. Распространена ситуация, когда несколько малых предприятий вместе используют одну торговую точку в Вернисаже. На продажу привозят свою продукцию ремесленники от Владимира до Нижнего Новгорода.



Они говорят, что если закроют Вернисаж в Измайлово, идти им особо будет некуда:

– Иногда проходят ярмарки народных ремесел на Красной площади, но туда не попасть, там огромная коррупция при распределении мест, – рассказывает одна из продавцов.

– Поставить лоток на Арбате – это миллион рублей в год, мы столько не потянем, – говорит ее коллега.

На Вернисаже в Измайлово развешены плакаты с просьбой подписать петицию на Change.org и инструкцией, как это сделать со смартфона.



Президент Ассоциации ремесленников Москвы Денис Прикарев в интервью Радио Свобода рассказал, что считает ситуацию с Вернисажем в Измайлово частным случаем безразличия государства к народным промыслам. По его словам, народно-художественным промыслам положена господдержка, но в Москве даже нет органа, в котором можно было бы зарегистрировать народный промысел. В Европе и странах бывшего СССР (например, Армении и Беларуси) есть комплексные программы поддержки ремесел. В России с этим куда хуже:

– Человек, занимающийся ручным трудом, имеющим художественную ценность, сохраняющий традиции, на рынке оказывается в тех же условиях, что сетевые рестораны и торговцы китайскими носками, – говорит Прикарев.

Кто будет строить

По словам Ушакова, дорога, которая должна уничтожить Вернисаж в Измайлово, бессмысленна: "Она ведет в никуда! 35-метровая дорога будет упираться в дорогу шириной шесть метров".



И это действительно так: сразу за Вернисажем в Измайлово идет двухполосная дорога до метро "Партизанская".



Почему дорогу из микрорайона запланировали по территории Вернисажа в Измайлово, на момент публикации выяснить не удалось, так как пока неясно, кто собирается строить новый микрорайон.



Жители Измайлово предполагают, что этим может заняться компания ПИК: она строит жилой комплекс на соседнем участке с Сиреневым бульваром, 4, заммэра Марат Хунсулин заявлял, что строительством жилья по реновации на территории бывшего Черкизовского рынка тоже занимается ПИК. Более того, на сайте госзакупок указано, что проект планировки территории по адресу Сиреневый бульвар, 4 готовила компания "ПИК-проект".



Впрочем, в пресс-службе компании ПИК заявили, что ничего на данном участке строить не планируют, а компания "ПИК-проект" разрабатывает различные проекты по реновации, и в том числе те, которые потом реализует не она. Предполагаемый снос Вернисажа в Измайлово в компании комментировать отказались.



В Фонде реновации и префектуре округа Радио Свобода рекомендовали обратиться за разъяснениями в Москомархитектуру. Там попросили прислать запрос на бланке редакции, но на момент публикации текста ответ от Москомархитектуры получен не был.