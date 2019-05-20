Олигарх Макаров отрицает родство со знакомой вице-канцлера Австрии

Миллиардер Игорь Макаров заявил, что не знаком и не имеет никаких родственных связей с некой Алёной Макаровой, которая по информации германских СМИ, выдала себя за племянницу российского олигарха. Видео её встречи с вице-канцлером Австрии вызвало политический скандал и привело к отставке чиновника.

"Широко известен тот факт, что я был единственным ребенком в семье, и, соответственно, племянниц у меня нет. С женщиной, именующей себя Алёной Макаровой, я не имею никаких родственных связей и не знаком вообще", - передал миллиардер через представителя Forbes. Он также добавил, что использует "все юридически приемлемые методы для выяснения, кто стоит за неправомочным использованием его имени".

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку после публикации видео, на котором он обсуждает финансирование со стороны российского предпринимателя перед выборами в парламент страны. Видеозапись беседы Штрахе и россиянки, которая называла себя Алёной Макаровой, опубликовали германские СМИ. Их встреча состоялась на Ибице в июле 2017 года за три месяца до выборов, по итогам которых Штрахе и стал вице-канцлером. Макарова называет себя богатой россиянкой и предлагает Штрахе, возглавляющему праворадикальную Австрийскую партию свободы, финансовую и политичекую поддержку на выборах, требуя в ответ услуги для своего бизнеса.

По оценке изданий, женщина, с которой говорил Штрахе, была подставной фигурой. Штрахе заявил, что не нарушал никаких законов, но запись зафиксировала "неловкое пьяное дело".

После отставки Штрахе федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил о роспуске правительственной коалиции с Австрийской партией свободы. Позже он объявил о необходимости провести в стране новые выборы в парламент. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен поддержал предложение Курца, заявив, что только выборы могут спасти репутацию страны.

Игорь Макаров — президент Международной группы компаний "Арети". Он занимает 48 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России. Состояние Макарова оценивается в $2,1 млрд.