Офицер ГРУ, служивший в части из доклада Мюллера, обвиняется в мошенничестве

Военный следственный отдел Следственного комитета по Солнечногорскому гарнизону расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении подполковника запаса, бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ), Андрея Николенко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования.



Согласно документам, потерпевшими по делу являются 17 человек, в том числе знакомые и сослуживцы Николенко. Они стали жертвами "финансовой пирамиды", передав ему от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. В одном из эпизодов дела говорится о 17 миллионах рублей, уточняет РБК.

По данным следствия, в 2013-2015 годах Николенко и его жена предлагали знакомым заработать на поставках в Россию из США техники Apple, внеся нужную сумму в обмен на долговую расписку. По словам потерпевших, жена Николенко обещала им прибыль в 10% от суммы инвестиций в течение двух месяцев. Она якобы говорила, что работает в "Газпроме" и связана с закупками iPhone и MacBook. В разговорах также упоминалась работающая в компании Apple в Сша родственница Николенко.

Николенко арестовали в 2017 году, его жену отпустили под подписку о невыезде. В ходе следствия они свою вину отрицали. Летом прошлого года Николенко вышел на свободу, так как истек срок его содержания под стражей. По данным РБК, он устроился на работу в коммерческую компанию, которая занимается разработкой программного обеспечения для обработки спутниковых снимков.

Находящаяся в Подмосковье войсковая часть 74455, в которой ранее служил Николенко, упоминается в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Трем офицерам из этой части, в частности, её командиру Александру Осадчуку, в США предъявили официальное обвинение. По версии американских спецслужб, данное подразделение ГРУ летом 2016 года публиковало компрометирующие Демократическую партию США документы.