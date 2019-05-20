Как Путин гасит протест

Массовые протесты против строительства в Екатеринбурге вместо сквера собора РПЦ-МП, акции противников мусорного полигона в Архангельской области заставили президента РФ публично маневрировать. Владимир Путин в первом случае предложил провести опрос в районе стройки, в другом - обещал поговорить о проекте с главами регионов - Владимиром Орловым и Сергеем Собяниным. Внешне это выглядит как уступки.

С другой стороны, с подачи главного юриста правительства снова начались разговоры о введении "государственной идеологии", в знак протеста против исходящей из Кремля цензуры уволился весь отдела политики газеты "Коммерсант", ректор МГУ выступает за исключение студентов из вузов за участии в акциях протеста.

Что ждать от Кремля? Какова будет реакция? Обсуждают политик Леонид Гозман, социолог Георгий Сатаров, философ и публицист Борис Межуев, писатель Лев Тимофеев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 20 мая в 19:05