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Общество

Сквер или храм? Противостояние на берегу Исети продолжается

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"Мы за сквер! Это наш город! Где мэр! Где губернатор!» – эти лозунги и речевки четыре дня звучали в сквере на набережной Исети. Несколько тысяч жителей Екатеринбурга пытались остановить строительство забора напротив здания драмтеатра, но безуспешно. Около ста человек попали в полицейские участки, многим грозят суды, штрафы и аресты.

Городской сквер Екатеринбурга
Городской сквер Екатеринбурга

Еще неделю назад набережная Исети была спокойным местом, куда приходили подышать свежим воздухом, прокатиться на речных трамвайчиках или просто убить время, подальше от шумных улиц. Все изменилось 13 мая, когда в сквере увидели металлическую сетку, вагончики и суровых охранников. Завязалась схватка, народ стал крушить преграды, а ему противостояли крепкие молодые люди в черной униформе. На помощь чоповцам пришел ОМОН, начались первые задержания.

Утром 14 мая на оцепленной территории появилась бурильная техника, вагончики, рабочие-монтажники, сварщики. За два дня по периметру на сотни метров вырос двухметровый забор, который охраняла цепь солдатов Росгвардии. Но это не остановило людей: сквер на набережной превратился в лагерь сопротивления.

Давайте построим храм, но не за счет сквера

– Когда шли переговоры с людьми, которые хотели вырубать сквер, мы сказали губернатору, священникам и их сторонникам, что мы не против строительства храма, – рассказывает депутат городской думы от партии «Яблоко» Константин Киселев. Он четыре дня провел в точке конфликта. – Давайте построим храм, но не за счет сквера. Если вы найдете площадку, которая устроит всех горожан, то я лично готов внести какие-то деньги в этот объект.

Обыски и осмотры при входе в сквер
Обыски и осмотры при входе в сквер

Решение о строительстве на территории сквера собора Святой великомученицы Екатерины было принято осенью 2018 года на заседании архитектурно-градостроительного совета. Часть горожан не согласились с решением собрания. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума, однако в голосовании было отказано. Ни для кого не секрет, что строительство храма – это личный проект двух предпринимателей из списка журнала "Форбс" – владельца Русской медной компании Игоря Алтушкина и совладельца Уральско-горной металлургической компании Андрея Козицына. Так мир разделился на два лагеря: «за строительство храма» и «за сохранение сквера».

– Общественные слушания показали: из 3300 человек – 3100 «за храм». Практически 90%, – говорит один из главных лоббистов строительства храма, глава Фонда святой Екатерины Александр Андреев. – Эти данные слушаний тех людей, которые захотели принять участие в дискуссиях. Мы получили разрешение на строительство и вышли на площадку. Вот и все.

У тех, кто выступает против строительства храма на набережной Исети, аргументы не менее убедительны.

– Екатеринбург – самый компактный город-миллионник в России, – объясняет свою позицию гражданский активист Ринат Низамов. – Почему этот сквер стал точкой конфликта? Это редкая для Екатеринбурга зеленая зона, где люди привыкли гулять и отдыхать. Если вы придете сюда вечером, то увидите, что в так называемое мирное время здесь ничуть не меньше народу.

Гражданский активист Ринат Низамов
Гражданский активист Ринат Низамов
может быть любая провокация, которая только на руки властям

На четвертый день противостояния горожане обнаружили, что вход в сквер и проход к фонтану у драмтеатра превратились в КПП с осмотром сумок и карманов. Очередь часами не рассасывалась, несмотря на то, что полицейские организовали три пункта пропуска. Депутат Киселев не осуждает создателей зоны отчуждения. Безопасность превыше всего.

– Полицейские проверяют людей, чтобы не проносили петарды, оружие, огнестрельное и холодное, файеры, – обращается он к людям, которые стоят за металлической оградой. – Мирный протест – самый лучший протест, так как может быть любая провокация, которая только на руки властям.

/**/ /**/ /**/ RUSSIA -- People protest against the construction of St Catherine's Cathedral in central Yekaterinburg, May 13, 2019
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Полиция и ОМОН полностью взяли под контроль сквер и оттеснили на задний план крепких охранников, большая часть из которых имеет отношение к Академии единоборств компании Игоря Алтушкина. Парни в черной униформе с ухмылкой поглядывали на протестующих через плечи бойцов Росгвардии, давая понять, что они победили в этой схватке за сквер.Тем временем, народ разбил свой протестный лагерь на набережной. Граффити на асфальте, хоровые пения под гитару и фонограмму, ребята подвезли аппаратуру и подсоединили электрогитары.

– В сквере собрались не только жители города, – считает протоиерей Максим Меняйло, один из редких священнослужителей, который приходит в лагерь протестующих отстоять свою позицию. – Это приезжие из Казани, Санкт-Петербурга, были задержаны активисты из Магнитогорска и Челябинска. Там собираются коммунисты, как представители политической оппозиции, там не только наши горожане. Политизация конфликта местами очевидна.

Власть в лице мэра Екатеринбурга Александра Высокинского безальтернативно поддерживала сторонников строительство храма, пока к этому вопросу не подключился президент России. От Владимира Путина неожиданно услышали слова «опрос» и «мнения горожан». Сразу после этого градоначальник дал команду приостановить строительство и решил встретиться с протестующими, но его не ждал радушный прием. Высокинскому практически не дали говорить и буквально выпроводили из сквера с криками «Позор!». Охране с трудом удавалось сдержать толпу. Чтобы озвучить свою позицию в более спокойной обстановке, мэр пригласил журналистов в городскую администрацию.

– Строительных работ, мы имеем в виду копание котлована и еще чего-то, проводится не будет, – объявил мэр. – Цель у нас сегодня – легитимно провести опрос и двигаться дальше, то, о чем вчера говорил президент.

Вопрос Радио Свобода, как мэр, которому не доверяют граждане, намерен провести честный опрос, Высокинский оценил как пафосный, но ответил: "Мы работаем с профессиональными социологами, которые проведут репрезентативную выборку".

/**/ /**/ /**/ Константин Урядов (на переднем плане) – один из самых колоритных защитников строительства храма в екатеринбургском сквере у Театра драмы. Фото любезно предоставлено сайтом E1.RU
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Мэр не уточнил, кто будет проводить этот опрос, который не прописан в законе и не имеет юридической силы. В отличие от мэра, церковники не собираются сдавать позиции.

Нам все время говорят о новом месте, но мы уже два раза переносили храм

– Мы не обязаны принимать позицию оппонентов, – убежден протоиерей Максим Меняйло. – У нас есть возможность апеллировать к совести и к разуму людей, к истории и контексту этого храма, чтобы оппонентов сделать нашими сторонниками. Это не значит, что мы должны разменять свою правду и отступить от поставленной задачи и сдать позиции людей, которые на законном основании поддерживают строительство храма.

Альтернативные варианты авторы проекта не одобряют.

– Нам все время говорят о новом месте, – рассуждает глава Фонда святой Екатерины Александр Андреев. – Но мы уже два раза переносили храм. С исторического места – раз, с акватории пруда – два. Нам сказали, что у театра драмы не будет никаких проблем, пожалуйста, стройте. Думать о новом месте на сегодняшний день? А если мы перейдем на новое место, кто даст гарантии, что не вырастет новый протест?

глава Фонда святой Екатерины
глава Фонда святой Екатерины

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поддержал протестующих, но не стал возглавлять сопротивление.

Именно забор всех возмутил. Почему его не уберут?

– Мне 56 лет, у меня огромный опыт, и я знаю как себя вести. У меня не стояла задача этот протест разогревать. Он был честный, искренний и совершенно стихийный. Если бы появился я там, от меня бы потребовались каких-то действий.

Ройзман считает, что после выступления президента России камнем преткновения остался забор, который резко сократил территорию парка.

– Если забор не уберут, полагаю, протесты будут продолжаться, –убежден Ройзман. – Именно забор всех возмутил. Почему его не уберут? Логики в этом тоже не вижу. Если остановили строительство, то уберите забор. Вы его за день умеете ставить.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

Когда в какие сроки каком формате власти намерены провести социальный опрос – быть храму на набережной Исети или не быть – ответа нет. Горожане обеспокоены тем, что у них нет доступа на подконтрольную чоповцам территорию, куда завезена строительная техника. Нет контроля – нет доверия.

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