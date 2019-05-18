Сквер или храм? Противостояние на берегу Исети продолжается

"Мы за сквер! Это наш город! Где мэр! Где губернатор!» –​ эти лозунги и речевки четыре дня звучали в сквере на набережной Исети. Несколько тысяч жителей Екатеринбурга пытались остановить строительство забора напротив здания драмтеатра, но безуспешно. Около ста человек попали в полицейские участки, многим грозят суды, штрафы и аресты.

Еще неделю назад набережная Исети была спокойным местом, куда приходили подышать свежим воздухом, прокатиться на речных трамвайчиках или просто убить время, подальше от шумных улиц. Все изменилось 13 мая, когда в сквере увидели металлическую сетку, вагончики и суровых охранников. Завязалась схватка, народ стал крушить преграды, а ему противостояли крепкие молодые люди в черной униформе. На помощь чоповцам пришел ОМОН, начались первые задержания.

Утром 14 мая на оцепленной территории появилась бурильная техника, вагончики, рабочие-монтажники, сварщики. За два дня по периметру на сотни метров вырос двухметровый забор, который охраняла цепь солдатов Росгвардии. Но это не остановило людей: сквер на набережной превратился в лагерь сопротивления.

Давайте построим храм, но не за счет сквера

– Когда шли переговоры с людьми, которые хотели вырубать сквер, мы сказали губернатору, священникам и их сторонникам, что мы не против строительства храма, – рассказывает депутат городской думы от партии «Яблоко» Константин Киселев. Он четыре дня провел в точке конфликта. – Давайте построим храм, но не за счет сквера. Если вы найдете площадку, которая устроит всех горожан, то я лично готов внести какие-то деньги в этот объект.

Решение о строительстве на территории сквера собора Святой великомученицы Екатерины было принято осенью 2018 года на заседании архитектурно-градостроительного совета. Часть горожан не согласились с решением собрания. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума, однако в голосовании было отказано. Ни для кого не секрет, что строительство храма – это личный проект двух предпринимателей из списка журнала "Форбс" – владельца Русской медной компании Игоря Алтушкина и совладельца Уральско-горной металлургической компании Андрея Козицына. Так мир разделился на два лагеря: «за строительство храма» и «за сохранение сквера».

– Общественные слушания показали: из 3300 человек – 3100 «за храм». Практически 90%, – говорит один из главных лоббистов строительства храма, глава Фонда святой Екатерины Александр Андреев. – Эти данные слушаний тех людей, которые захотели принять участие в дискуссиях. Мы получили разрешение на строительство и вышли на площадку. Вот и все.

У тех, кто выступает против строительства храма на набережной Исети, аргументы не менее убедительны.

– Екатеринбург – самый компактный город-миллионник в России, – объясняет свою позицию гражданский активист Ринат Низамов. – Почему этот сквер стал точкой конфликта? Это редкая для Екатеринбурга зеленая зона, где люди привыкли гулять и отдыхать. Если вы придете сюда вечером, то увидите, что в так называемое мирное время здесь ничуть не меньше народу.

может быть любая провокация, которая только на руки властям

На четвертый день противостояния горожане обнаружили, что вход в сквер и проход к фонтану у драмтеатра превратились в КПП с осмотром сумок и карманов. Очередь часами не рассасывалась, несмотря на то, что полицейские организовали три пункта пропуска. Депутат Киселев не осуждает создателей зоны отчуждения. Безопасность превыше всего.

– Полицейские проверяют людей, чтобы не проносили петарды, оружие, огнестрельное и холодное, файеры, – обращается он к людям, которые стоят за металлической оградой. – Мирный протест – самый лучший протест, так как может быть любая провокация, которая только на руки властям.

Полиция и ОМОН полностью взяли под контроль сквер и оттеснили на задний план крепких охранников, большая часть из которых имеет отношение к Академии единоборств компании Игоря Алтушкина. Парни в черной униформе с ухмылкой поглядывали на протестующих через плечи бойцов Росгвардии, давая понять, что они победили в этой схватке за сквер.Тем временем, народ разбил свой протестный лагерь на набережной. Граффити на асфальте, хоровые пения под гитару и фонограмму, ребята подвезли аппаратуру и подсоединили электрогитары.

– В сквере собрались не только жители города, – считает протоиерей Максим Меняйло, один из редких священнослужителей, который приходит в лагерь протестующих отстоять свою позицию. – Это приезжие из Казани, Санкт-Петербурга, были задержаны активисты из Магнитогорска и Челябинска. Там собираются коммунисты, как представители политической оппозиции, там не только наши горожане. Политизация конфликта местами очевидна.

Власть в лице мэра Екатеринбурга Александра Высокинского безальтернативно поддерживала сторонников строительство храма, пока к этому вопросу не подключился президент России. От Владимира Путина неожиданно услышали слова «опрос» и «мнения горожан». Сразу после этого градоначальник дал команду приостановить строительство и решил встретиться с протестующими, но его не ждал радушный прием. Высокинскому практически не дали говорить и буквально выпроводили из сквера с криками «Позор!». Охране с трудом удавалось сдержать толпу. Чтобы озвучить свою позицию в более спокойной обстановке, мэр пригласил журналистов в городскую администрацию.

– Строительных работ, мы имеем в виду копание котлована и еще чего-то, проводится не будет, – объявил мэр. – Цель у нас сегодня – легитимно провести опрос и двигаться дальше, то, о чем вчера говорил президент.

Вопрос Радио Свобода, как мэр, которому не доверяют граждане, намерен провести честный опрос, Высокинский оценил как пафосный, но ответил: "Мы работаем с профессиональными социологами, которые проведут репрезентативную выборку".

Мэр не уточнил, кто будет проводить этот опрос, который не прописан в законе и не имеет юридической силы. В отличие от мэра, церковники не собираются сдавать позиции.

Нам все время говорят о новом месте, но мы уже два раза переносили храм

– Мы не обязаны принимать позицию оппонентов, – убежден протоиерей Максим Меняйло. – У нас есть возможность апеллировать к совести и к разуму людей, к истории и контексту этого храма, чтобы оппонентов сделать нашими сторонниками. Это не значит, что мы должны разменять свою правду и отступить от поставленной задачи и сдать позиции людей, которые на законном основании поддерживают строительство храма.

Альтернативные варианты авторы проекта не одобряют.

– Нам все время говорят о новом месте, – рассуждает глава Фонда святой Екатерины Александр Андреев. – Но мы уже два раза переносили храм. С исторического места – раз, с акватории пруда – два. Нам сказали, что у театра драмы не будет никаких проблем, пожалуйста, стройте. Думать о новом месте на сегодняшний день? А если мы перейдем на новое место, кто даст гарантии, что не вырастет новый протест?

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поддержал протестующих, но не стал возглавлять сопротивление.

Именно забор всех возмутил. Почему его не уберут?

– Мне 56 лет, у меня огромный опыт, и я знаю как себя вести. У меня не стояла задача этот протест разогревать. Он был честный, искренний и совершенно стихийный. Если бы появился я там, от меня бы потребовались каких-то действий.

Ройзман считает, что после выступления президента России камнем преткновения остался забор, который резко сократил территорию парка.

– Если забор не уберут, полагаю, протесты будут продолжаться, –убежден Ройзман. – Именно забор всех возмутил. Почему его не уберут? Логики в этом тоже не вижу. Если остановили строительство, то уберите забор. Вы его за день умеете ставить.

Когда в какие сроки каком формате власти намерены провести социальный опрос – быть храму на набережной Исети или не быть – ответа нет. Горожане обеспокоены тем, что у них нет доступа на подконтрольную чоповцам территорию, куда завезена строительная техника. Нет контроля – нет доверия.