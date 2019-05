"Красавица, прощай!" Артемий Троицкий слушает песни бравых парней

Хедлайнеры сто пятнадцатого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – американский гитарист Марк Рибо и его друзья, принявшие участие в записи боевого альбома "Песни сопротивления". ​Рок-критик Артемий Троицкий отдаёт должное драйву ветерана рок-музыки, собравшего классику и модерн в одном политическом послании несправедливому миру.

​

В 50–70-е годы среди джазистов и, позже, среди рокеров невероятную популярность приобрели соревнования за звание "лучшего по профессии". Внимание широкой публики было приковано к регулярным опросам, проводившимся меломанскими журналами среди читателей и экспертов, на темы: кто лучший в мире гитарист? барабанщик? саксофонист? И так далее, вплоть до перкуссионистов и исполнителей на губной гармошке. Это было очень важно: кто круче музыкант, Джимми Хендрикс или Эрик Клаптон, Майлз Дэвис или Диззи Гиллеспи? Потом эти состязания и рейтинги из моды вышли. Как-то незаметно критики и поклонники пришли к консенсусу: каждый выдающийся музыкант хорош по-своему и нет смысла их сравнивать. Всю эту прелюдию я написал к тому, что Марк Рибо, бесспорно, один из лучших в мире гитаристов.

Сейчас Рибо 65 лет, а прославился он в 30, сыграв гитарные партии на классическом альбоме Тома Уэйтса Raindogs. Замечен он был сразу благодаря необычной технике игры и звукоизвлечения. Во многом, как считает и сам Марк, это связано с тем, что он левша, но при этом (в отличие от Хендрикса) играет на "праворучной" гитаре. Как сессионный музыкант Рибо играл со всеми, от эстрадного Элтона Джона до экстремального Джона Зорна. Считается своим и среди джазменов, и среди рокеров, и среди блюзменов. Тяготеет, скорее, к экспериментальной музыке и рок-авангарду, именно в этом духе записано большинство из нескольких десятков его авторских альбомов, сольных и с группами Rootless Cosmopolitans и Ceramic Dog. Однако самый последний сольный проект Марка Рибо сильно удивил всех – исключая, наверное, близких личных друзей. Новый альбом гитариста получил название "Песни сопротивления 1942–2018". Политики достали музыканта.

Марк Рибо и Фэй Виктор. We are Soldiers in the Army

Альбом открывается антивоенной песней времён Второй мировой – "Мы солдаты в этой армии"; поёт джазовая певица Фэй Виктор. Следующий номер – знаменитейшая "прощальная" песня итальянских партизан-антифашистов Bella, ciao! Поёт не кто-нибудь, а Том Уэйтс!!! И далее в том же духе.

Марк Рибо и Том Уэйтс. Bella, ciao!

Песни гражданских активистов и борцов за права человека 50–60-х годов перемежаются новыми сочинениями Марка и его сподвижников – скажем, "Песней боевого эколога" в исполнении Мешелл Ндегеочелло. Запись одной из песен стала сама по себе актом гражданского мужества: имя исполнительницы мексиканской песни протеста "Крыса на двух ногах" (о коррупции и бандитизме во властных структурах) сохранено в тайне, дабы не подставлять певицу у себя на родине!

Mарк Рибо и неизвестная. Rata de dos patas

Жаль, что российская тема на альбоме отсутствует: и песни Александра Галича, и рок-гимны перестройки, и нынешние антипутинские сатирические рэп-куплеты были бы здесь абсолютно уместны. Тем более что сам автор-вдохновитель альбома Марк Рибо, рассказывая об идее проекта, сказал: "Я начал думать об альбоме и подбирать материал в конце 2016 года, когда президентом США выбрали Дональда Трампа. Но я не считаю трампизм сугубо американским феноменом – это явление и глубже, и шире".

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 116):

1. The XX (UK). Lips, LP I See You

2. Mamuthones (Italy). Show me, LP Fear on the Corner

3. Daniele Luppi & Parquet Courts ft. Karen O (Italy/USA). Talisa, LP Milano

4. Sabry Mosbah (Tunis). Ya Nass, LP Mes racines

5. Marc Ribot ft. Fay Victor (USA). We are Soldiers in the Army, LP Songs of Resistance 1942-2018

6. Marc Ribot ft. Tom Waits (USA). Bella, ciao, LP Songs of Resistance 1942-2018

7. Marc Ribot ft. unknown (USA/Mexico). Rata de dos patas, LP Songs of Resistance 1942-2018

8. Marc Ribot ft. Meshell Ndgeocello (USA). The Militant Ecologist, LP Songs of Resistance 1942-2018

9. Arca (France). Bayan Hout, LP Forces

10. SUUNS (Canada). X-Alt, LP Felt

11. Eera (Norway). Beast, LP Reflection of Youth

12. Jaro Milko & The Cubalkanics (Switzerland). LP Život