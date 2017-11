Вид ГДР снизу: подполье времен Хонеккера

Сорок второй выпуск программы "Музыка на Свободе" в качестве своей главной темы выбирает то, чего больше нет: Восточная Германия развалилась 25 лет назад, и от творчества ее социалистического трудового народа остались одни лишь воспоминания. Рок-критик Артемий Троицкий проводит экскурсию по экспозиции немецкого подпольного винтажа. Эти достойные люди пытались жить свободно в несвободной стране.

Я не буду вам рассказывать о том, что такое ГДР, как эта ГДР возникла, тем более как она прекратила свое существование в конце 1989 года – абсолютно бесславно, но очень весело и шумно. А поговорим мы о том, что несмотря на весь тамошний идеологический зажим (а в ГДР, надо сказать, идеологическая работа была поставлена весьма серьезно), там существовало все-таки рок-подполье. Недавно вышел альбом, называется Ende Vom Lied: East German Underground Sound 1979–1990; в переводе означает "Конец песни: восточно-германская подпольная музыка 1979–1990". И сейчас мы познакомимся с несколькими песнями, написанными и записанными в ГДР в те самые годы.

Одна из первых – может быть, вообще первая – гэдээровская панк-рок-группа называлась Der Schwarze Kanal, "Черный канал". Это музыканты из Лейпцига, они записали единственный альбом, который так и называется "Лейпциг". Есть там песня про Михаила Горбачева, есть там песня про Николае Чаушеску, но они были записаны намного позже, в конце 1980-х, а мы послушаем одну из самых ранних их песен, конца 70-х, под названием Spiel Mit, "Игра с...".

Следующая понравившаяся мне группа называется Der Demokratische Konsum – я так понимаю, "Демократическое потребление". Группа уже из Берлина (восточного, разумеется); просуществовала она с 1983 по 1986 год, возглавляли ее Хайк Редер, вокалист, и гитарист Део Бушковски. Слушаем песню Sturm Im Gepäck, "Буря в упаковке". Хорошее название; в содержательном отношении андерграунд-рокеры из ГДР никак не вписывались в идеологию "дисциплинированного социализма" имени Эриха Хонеккера.

Еще одна группа из Берлина – свой стиль она определили как арт-панк, называется эта группа Zwitschermaschine, буквально "Щебечущая машина". Это изысканное трио во главе с девушкой-вокалисткой по имени Корнелия Шляйме, просуществовало четыре года, с 1979-го по 1983-й, и выпустило за это время один альбом – естественно, самиздатовский – "Вид ГДР снизу". Мы послушаем с вами песню как раз оттуда, под названием Geh üBern Fluß, "Мост через реку". Кстати, в Берлине, теперь уже объединенном, имеется известная авангардная галерея, которая тоже называется Zwitschermaschine.

Сейчас еще одна группа из Лейпцига, называется Pffft… Этим звукосочетанием обозначаются разные чувства, но, в принципе, это такой нечленораздельный звук, означающий примерно "ну ничего себе" или, скажем, "да ну, это все ерунда". Ничего об этой группе не известно – ни состава, ничего, а представлены они в сборнике издевательской записью, где взята за основу песня гэдээровской официальной рок-группы под названием City (официальные рок-группы там, конечно, тоже были, как и ВИА в СССР, – Karat и Pudis, например, они даже в Светском Союзе гастролировали, носители официозного социалистического рока. Ну, а охальники из Pffft... взяли невинную песню группы City и над ней поиздевались вдоволь, как следует ее изуродовав, и назвали эту композицию Prenzelking.

Группа Ornament & Verbrechen, "Орнамент и преступление", в отличие от Pffft, работала не один год. Уже в девяностые годы в объединенной Германии возник ансамбль под названием To Rococo Rot, и эта группа получила всемирную известность. В Ornament & Verbrechen выступали двое участников, впоследствии они стали основателями To Rococo Rot – братья Роберт и Роланд Липпок. Ornament & Verbrechen успели выпустить всего один альбом, он вышел в 1990 году, сразу после воссоединения Германии, называется On Eyes. С этого альбома я выбрал композицию Keilter Schwaß, "Клин слабеет", песня, которая, несмотря на свою лаконичность, была в последние дни ГДР очень популярна. Ornament & Verbrechen, на этой записи, сделанной в 1989 году, дополнили Die Bolschewistische Kurkapelle, которые там играют на духовых инструментах.

Завершим знакомство с гэдээровским андерграундом песней группы под названием Der Expander Des Fortschritts, "Расширитель прогресса". Группа тоже известная, она просуществовала с 1986-го по 1990 год, и к этой группе имел некоторое отношение Бернд Йестрам, который засветился – много позже – в знаменитой на весь мир немецкой англоязычной группе Tarwater. Лидеры "Расширителя прогресса" – Уве Баумгартнер, вокал, клавишные, и Марио Перш, автор текстов и гитарист. Вот запись 1990 года, называется она Fremdgehen Durchs Land.

Не у всех групп "конец песни" закончился полным забвением; некоторые из этих талантливых музыкантов имели будущее и в объединенной Германии, что и приятно, и справедливо.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 42):

1. Pascuala Ylabaka Y Fauna (Chile). El perdon, LP Rey Loj

2. Pascuala Ylabaka Y Fauna (Chile). Caminito viejo, LP Rey Loj

3. Sundowners (UK). Ritual, LP Cut The Master

4. Gnoomes (Россия). Cascais, LP Tchak!

5. Olivier Alary (France). Yangtze, LP Fiction/Nonfiction

6. Fendika (Ethiopia). Maleda, LP Birabiro

7. Der Schwarze Kanal (DDR). Spiel mit, LP Ende Vom Lied: East German Underground Sound 1979–1990

8. Der Demokratische Konsum (DDR). Sturm in Gepäk, LP Ende Vom Lied: East German Underground Sound 1979–1990

9. Zwitschermachine (DDR). Geh ubern Fluss, LP Ende Vom Lied: East German Underground Sound 1979–1990

10. Pffft... (DDR). Prenzelking, LP Ende Vom Lied: East German Underground Sound 1979–1990

11. Ornament & Verbrechen (DDR). Keilter Schwass, LP Ende Vom Lied: East German Underground Sound 1979–1990

12. Der Expander des Fortschritts (DDR). Fremdgehen durchs Land, LP Ende Vom Lied: East German Underground Sound 1979–1990

13. Ani Cordero (Puerto Rico). Alma vieja, LP Querido mundo

14. Dungen (Sweden). Kalifen, LP Haxon