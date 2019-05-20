Один разговор под водку и Red Bull на вилле на острове Ибица – и многообещающая политическая карьера закончена.

Такова история Хайнца-Кристиана Штрахе, который еще пару дней назад был вице-канцлером Австрии и лидером праворадикальной Австрийской партии свободы (АПС). Его погубила шестичасовая беседа с русскоязычной женщиной, представившейся как Алёна Макарова, племянница российского олигарха Игоря Макарова.

Водка, сигареты, русская красавица

В минувшие выходные два немецких издания – газета Süddeutsche Zeitung и журнал Spiegel – опубликовали фрагменты видеозаписи длительной беседы двух австрийских политиков с загадочной "Аленой Макаровой" и ее доверенным лицом. С австрийской стороны в разговоре участвовали лидер Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе (сокращенно ХК, под этими инициалами он известен в Австрии) и его друг, член руководства АПС Йоханн Гуденус (для друзей – Йоши). Присутствовала также супруга Гуденуса по имени Тайана.

Свадебные фото четы Гуденусов из инстаграма Тайаны:

Беседа, по данным немецких журналистов, проходила на некой вилле на испанском курортном острове Ибица 24 июля 2017 года. В ходе разговора его участники, прежде всего Штрахе, пили водку и энергетический напиток Red Bull, а ХК, по своему обыкновению, очень много курил.

Как разъясняют журналисты Süddeutsche Zeitung, "Йоши" Гуденус, частично выступавший в роли переводчика (он умеет объясняться по-русски), познакомился женщиной, представившейся как Алёна Макарова, племянница российского миллиардера, за пару месяцев до встречи на Ибице. Семье Гуденуса принадлежат земельные участки на юге Австрии, и "Макарова" выразила желание купить один из них – за цену, которую австрийский политик посчитал очень выгодной. Похоже, те, кто организовал всю комбинацию с "племянницей олигарха", знали, к кому обращаться: Гуденус считается в АПС главным вдохновителем укрепления связей с Россией. С его подачи пару лет назад партия заключила договор о сотрудничестве с "Единой Россией". Как Гуденус, так и Штрахе неоднократно бывали в Москве, и им там понравилось: на видео с Ибицы ХК произносит "Мы любим Россию!" – и заливисто хохочет.

Фрагменты видеозаписи беседы на Ибице, обнародованные немецкими изданиями:

Напомним, дело было летом 2017 года, за пару месяцев до парламентских выборов в Австрии, на которых у АПС были неплохие шансы на успех. (Наконец она заняла второе место вслед за консервативной Народной партией "вундеркинда" австрийской политики Себастьяна Курца и вошла в правительственную коалицию с консерваторами.) Весь разговор ХК с загадочной дамой следует толковать в этом политическом контексте.

Штрахе и Гуденус сделали своей собеседнице ряд захватывающих коммерческих предложений. Во-первых, ей предложили купить крупный пакет акций Kronen Zeitung – самой популярной австрийской газеты, выступающей с правоконсервативных позиций. Новая владелица должна была с помощью своей газеты помочь правым радикалам показать наилучший результат на выборах. Во-вторых, Штрахе выразил готовность после прихода к власти предоставить компании "Макаровой" ряд выгодных госзаказов – из числа тех, подрядчиком по которым в тот момент выступала крупная строительная фирма Strabag, о владельце которой Гансе-Петере Хассельштайнере ХК несколько раз в ходе беседы отзывается весьма резко. Наконец, Штрахе обсуждает с россиянкой возможности финансирования своей партии с помощью теневой схемы – через дружественную НКО. Это явное нарушение австрийских законов, которые позволяют политическим партиям получать от зарубежных физических и юридических лиц финансовую поддержку, не превышающую 2640 евро.

Важнейший момент: "Макарова" и ее компаньон несколько раз за время разговора говорят, что деньги, которыми якобы располагает "племянница олигарха", не совсем "чистые" с точки зрения закона. Штрахе и Гуденуса это не смущает, они продолжают обсуждать с россиянкой финансовые проекты. Видеозапись изобилует и множеством других колоритных эпизодов. Это и заявления Штрахе о том, что он был бы рад видеть Австрию в союзе не с "упадочным" Западом, а с Восточной Европой (и, видимо, Россией), где, по его словам, "люди еще остаются нормальными". Это и "Йоши", который, перечисляя уже имеющихся спонсоров Партии свободы, упоминает оружейную фирму Glock, имитируя при этом стрельбу из пистолета. Это и изрядно выпивший ХК, шепчущий на ухо коллеге, что "Макарова" произвела на него впечатление (после обнародования видео Штрахе заявил, что извинился за свой "пьяный треп" перед женой).

К концу видеозаписи, отмечают немецкие журналисты, ХК почувствовал, что дело неладно и их завлекли в ловушку. Когда "племянница олигарха" и сопровождавший ее человек ненадолго вышли из комнаты, Штрахе, Гуденус и его супруга начали встревоженно перешептываться. Лидер Партии свободы обратил внимание на то, что у их собеседницы далеко не идеальный педикюр и не совсем чистые ногти, что, по мнению ХК, не стыкуется с ее высоким социальным статусом. Гуденус, впрочем, продолжал заверять своего босса, что всё в порядке.

После видео: хроника событий

Оба немецких издания отказались обнародовать источники, предоставившие им видеозапись. Они, однако, уверены в ее аутентичности. Кто такая "Алёна Макарова", тоже неизвестно: скрытая камера, снимавшая встречу на Ибице, была установлена так, что загадочная россиянка ни разу не появляется в кадре. Миллиардер, владелец группы компаний АРЕТИ Игорь Макаров уже заявил через своего представителя, что был единственным ребенком в семье, а потому племянниц у него нет и женщину, называвшую себя Алёной Макаровой, он не знает.

Хайнц-Кристиан Штрахе после обнародования видео немедленно подал в отставку с постов вице-канцлера и лидера Партии свободы. ХК, выступая на пресс-конференции в Вене, назвал утечку видеозаписи "преднамеренным политическим убийством" и пытался убедить журналистов не придавать большого значения его откровениям на Ибице. По его словам, он лишь пытался "произвести впечатление на привлекательную женщину", а вся беседа протекала "в отпускной атмосфере".

Новым лидером АПС стал Норберт Хофер – министр транспорта и бывший кандидат "свободных" на пост президента страны. Он уже заявил, что скандал с ХК не может перечеркнуть достижений нынешнего правительства и министров, представляющих Партию свободы – в частности, в области ограничения нелегальной иммиграции.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о выходе его Народной партии из коалиции с АПС. Он предложил провести досрочные выборы, с чем согласился президент страны Александр ван дер Беллен. Скорее всего, выборы состоятся в сентябре: в период летних каникул в Австрии не принято проводить предвыборные кампании.

Глава немецкой контрразведки – Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Томас Хальденванг заявил на прошлой неделе, выступая в комитете бундестага по контролю за деятельностью спецслужб, об опасности сотрудничества с австрийскими спецслужбами. Глава BfV предполагает, что спецслужбы Австрии используют не по назначению и, возможно, передают России секретную информацию, получаемую от Германии и других партнеров. Информация о заявлении Хандельванга появилась в немецких СМИ в субботу 18 мая – в день, когда разгорелся скандал со Штрахе.

Одно из ведущих венгерских интернет-СМИ, лояльных правительству Виктора Орбана – авторитарного политика, на опыт которого как образец для подражания неоднократно ссылался ХК, – посчитало ангажированность Германии в скандале с видео не случайной и заявило, что Берлин, оказывая давление на Вену, стремится ко "второму аншлюсу", имея в виду присоединение Австрии к нацистской Германии в 1938 году:

​"Усталость от русских"

По мнению сотрудника Венского университета, специалиста по европейским праворадикальным и националистическим силам Антона Шеховцова, скандал с бывшим лидером АПС может оказать влияние на политическую сцену Европы и отношения некоторых популистских партий с Кремлем:

– Еще предстоит проверка этого видео на предмет того, нарушил ли Штрахе австрийское законодательство. Там есть момент, когда он говорит о спонсорской поддержке партии, которую они получают, но не декларируют. Есть и другие высказывания на этой записи, которые могут осложнить жизнь Штрахе. Но в любом случае как политик он закончился.

На видео он ведет себя как предатель интересов страны, а не как австрийский патриот

​– А поиск "Алёны Макаровой" австрийскими правоохранительными органами уже ведется?

– Тут дело не в этой конкретной девушке, а в том, кто вообще организовал всю эту комбинацию. И тут версий пока очень мало, потому что трудно за что-либо зацепиться. Сам Штрахе заявил, что он хотел бы расследования. Хотя не факт, что ему самому это принесет что-то, кроме неприятностей.

– Вряд ли случайно, что видео появилось всего за несколько дней до выборов в Европарламент. Оно может как-то повлиять на результат Партии свободы на этих выборах?

– Я не думаю, что это конец для АПС как партии, но часть сторонников они потеряют. Это те люди из числа приверженцев Партии сободы, которых возмутило поведение Штрахе – на видео он в принципе ведет себя как предатель интересов страны, а не как австрийский патриот, в качестве которого он так охотно выступал перед избирателями.

​– Скандал поставил под удар канцлера Себастьяна Курца – или наоборот, он ему в чем-то выгоден?

– Думаю, что та часть электората АПС, на которую этот скандал оказал влияние, теперь в большинстве своем будет поддерживать консерваторов, возглавляемых Курцем. В свое время многие разочаровавшиеся сторонники Австрийской народной партии ушли к Партии свободы, а теперь возможно их возвращение. Вообще у партии Курца очень хорошие шансы на победу и на европейских выборах в Австрии, и на досрочных парламентских. Большинство избирателей положительно оценивает правление молодого канцлера. С кем Курц и его партия потом будут блокироваться – другой вопрос. Он не хотел сотрудничать с социал-демократами, но Партия свободы сейчас стала очень "токсичной". Многое будет зависеть после этого скандала от того, сможет ли АПС переформатировать себя. Скажем, нынешний министр внутренних дел Герберт Кикль давно вызывал недовольство канцлера, и Курц после этой истории потребовал его ухода, несмотря на то, что Кикль в истории с видео никак не замешан. Но это именно тот человек, который вызывает недовольство союзников Австрии по ЕС – в том числе отказ спецслужб Германии, Великобритании и Нидерландов сотрудничать с Австрией в полном объеме.

– А российские представители теперь не станут для европейских правых популистов, пользуясь вашим выражением, "токсичными"? Увидят такие политики каких-нибудь очередных россиян, идущих на контакт, и пустятся наутек, помня о печальной судьбе господина Штрахе…

Есть определенное разочарование и даже усталость от русских со стороны крайне правых

– Тут всё зависит от конкретной страны и политической культуры. Скажем, для скандинавских стран российские представители "токсичны" уже сейчас. Тамошние крайне правые партии не горят желанием сотрудничать с Кремлем. Есть и общий тренд: даже те партии, которые еще недавно были выраженно прокремлевскими, становятся более осторожными. Это связано с двумя факторами. Во-первых, очень много говорилось в Европе о поддержке Россией крайне правых партий. Но поддержка эта была медийной и политической, и почти никогда – финансовой, кроме случая с кредитом в 9 миллионов евро для Национального фронта Марин Ле Пен в 2014 году – кстати, в этом году ее партия должна его выплатить. Есть определенное разочарование и даже усталость от русских со стороны крайне правых партий. Люди ездят в Москву, в Крым, хвалят Путина, фотографируются с разными российскими деятелями, мило улыбаются – и что взамен? Они элементарно мало получили от Кремля, отсюда и желание сотрудничать с какими-то сомнительными людьми, сулящими денег. Удивительно, конечно, что Штрахе, чья партия имеет соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией", человек, вхожий в российские официальные круги, даже не удосужился проверить через Россию, чтó это за "племянница олигарха", прежде чем с ней встречаться.

Во-вторых, Маттео Сальвини, нынешний министр внутренних дел Италии и лидер правопопулистской партии "Лига", хочет по итогам выборов в Европарламент создать там блок таких политических сил. Он намерен среди прочих пригласить туда и эстонскую партию EKRE, хорошо выступившую на недавних выборах в своей стране, и Датскую народную партию, и партию "Финны" (бывшие "Истинные финны"). Это всё политические силы, которые не в восторге от Путина. И вполне вероятно, что ради сохранения единства этой будущей группы российский вопрос будет "вынесен за скобки" Сальвини и его союзниками, чтобы никого не раздражать, - предполагает Антон Шеховцов.