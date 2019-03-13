Пиво, хрусталь, квартиры. Как работает "прачечная" русских денег в Чехии

4113 финансовых трансакций на общую сумму 232 835 724 евро. Таков, по данным Чешского центра журналистов-расследователей, объем средств, осевших в Чехии в рамках так называемой "прачечной Тройка" (Troika Laundromat). Это масштабная операция по выводу капиталов из России, о которой недавно рассказал в своем расследовании Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Чехии касается лишь небольшая часть схемы, в которой были задействованы фирмы и финансовые институты десятков стран. Однако на чешском примере видно, как работают механизмы вывода и отмывания российских капиталов в Европе. А также каковы привычки и психология тех, кто эти капиталы выводит.

Вот некоторые детали: по утверждению расследователей, только за изделия из хрусталя фирмы и частные лица, подозреваемые в причастности к деятельности "прачечной", заплатили более 60 миллионов чешских крон (примерно $3 млн по нынешнему курсу). Среди других способов потратить вывезенные с родины средства – пребывание на лучших чешских курортах (особенно популярны такие отели, как Imperial и Esplanade в Карловых Варах или пражский Le Palais), покупка автомобилей, дорогой одежды и, конечно, недвижимости. Было зафиксировано и приобретение небольшого личного самолета. Если судить по данным расследования чешских журналистов, привычки нынешних росийских богачей за границей изменились не так уж сильно по сравнению с нравами "новых русских" 90-х годов. Разве что на азартные игры и алкоголь стали тратить поменьше.

Что такое "прачечная Тройка" По данным OCCRP, в результате крупной утечки банковских документов удалось вычислить и проследить огромную офшорную схему, с помощью которой происходил вывод из России и легализация многомиллиардных капиталов. Общий оборот офшорных компаний, задействованных в схеме, составляет $8,8 млрд. Авторы расследования утверждают, что "устроителем и оператором" схемы была "Тройка-Диалог" – в прошлом крупнейший частный инвестиционный банк России. По данным OCCRP, с помощью схемы люди, предположительно связанные с российскими властями и организованной преступностью, могли уходить от налогов и скрывать своё зарубежное имущество. Среди тех, кто упоминается в расследовании и, как утверждается, использовал эту схему, – виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом президент России Владимир Путин. Из документов также следует, что десятки миллионов долларов поступали в компании, входившие в офшорную сеть, от других фирм, которые были связаны с тяжкими преступлениями, в том числе с масштабной аферой по выводу денег из бюджета, которую расследовал погибший в московском СИЗО в 2009 году юрист Сергей Магнитский. В расследовании схемы "прачечной Тройка" не приводится никаких свидетельств того, что лично основатель банка "Тройка-Диалог" Рубен Варданян был вовлечен в какую-либо незаконную деятельность. Сам Варданян подверг критике расследование OCCRP, заявив, что в нем "смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел – круглое и зеленое".

Результаты расследования, касающегося отмывания российских капиталов в Чехии, для Радио Свобода комментирует директор Чешского центра журналистов-расследователей Павла Голцова.

– Это не первый масштабный проект, раскрывающий масштабы и механизмы отмывания российских денег в Европе. Вы участвовали и в некоторых предыдущих подобных расследованиях. По вашему опыту, где находится Чехия в рейтинге европейских стран как мест вложения капиталов, выведенных из России?

– На довольно видном месте – как можно было убедиться после "азербайджанского ландромата" и других подобных историй. Причем это место заметное в двух отношениях: и как перевалочного пункта для "грязных" денег – в том случае, если отсюда они переводятся куда-то дальше, и как конечного объекта инвестиций. Скажем, в сравнении с соседней Словакией эти вложения больше в 10 раз.

– Но, к примеру, с Кипром, который давно приобрел славу главной "стиральной машины" для русских денег, Чехию сравнивать нельзя?

– С Кипром – нельзя. Но вообще в первую десятку по объему таких инвестиций мы точно попадаем.

– Чем обусловлена эта популярность Чехии? Дыры в законах, "снисходительные" чиновники или что-то еще?

– Финансово-аналитическое управление Чешской республики (FAÚ), данные которого мы использовали, называет в качестве одной из причин наличие здесь довольно многочисленной русской общины. Хотя причин наверняка больше, но я бы не хотела пускаться в спекуляции.

– В связи с "прачечной Тройка" вы изучали финансовые трансакции за длительный период?

– Более десяти лет. Самые старые денежные операции, которыми мы занимались, относились к 2007 году.

– Есть что-то характерное, что отличало бы финансовое поведение таких российских инвесторов?

– Да, если посмотреть на характер этих трансакций, на что были потрачены деньги, то мы увидим соответствие определенным стереотипам россиян, касающимся Чехии. Например, покупка чешского хрусталя, от ваз до огромных люстр. Оружие, машины, большое количество пива.

Оружие, машины, большое количество пива

– То есть предметы потребления. О каких-то серьезных инвестициях речь не шла?

– Они были – прежде всего инвестиции в покупку недвижимости. Это тоже типично для всех "прачечных". В последнем случае таких покупок было несколько меньше, чем раньше. Тем не менее, конечно, это приобретения на миллионы, причем даже если считать не в чешских кронах, а в евро или долларах.

– В связи с "русскими деньгами" в Чехии чаще всего упоминают Прагу и Карловы Вары. География вложений не изменилась?

– Да, преобладают Прага и Карловы Вары, но всё более популярным городом для инвесторов такого рода становится Марианске Лазне – уже не только как курорт, но и как место вложений в недвижимость.

– Чешская пресса в последнее время пишет, что российские инвесторы, не только "теневые", понемногу уходят из страны, распродают имущество. Вы эту тенденцию заметили в ходе расследования?

– Да, это так. По "ландромату" у нас не было данных за прошлый год, но в целом такая тенденция есть, касается в первую очередь Карловых Вар. На рынке появились сотни объектов недвижимости из этого региона, имеющие российских владельцев, которые хотят их продать. Соответственно и цены там пошли вниз.

Богатые россияне не доверяют экономике своей страны

– Как бы вы описали механизм работы "прачечной" в Чехии? Типичную схему?

– Схема такая. Есть некий источник средств в России – скажем, в случае с механизмом кражи и отмывания денег, который помог раскрыть Сергей Магнитский, это были деньги бюджетные. Они переводятся в офшорные фирмы. Эти фирмы "перебрасывают" деньги друг другу, чтобы продолжить цепочку и сделать происхождение средств менее очевидным. Потом деньги переводятся в какой-то "дружественный" банк – чаще всего в Латвии, Литве, на Кипре или Мальте. В нашу финансовую систему эти деньги поступают на основе выставленных фиктивных счетов, но иногда и за реальные торговые операции, поставку каких-то товаров или оказание услуг. После чего такие деньги становятся "отмытыми", легализованными, дальше ими можно пользоваться по своему усмотрению.

– Те, кто занимается расследованиями, связанными с "прачечными", должны распутать подобные цепочки до их начала – в России. Вам удалось найти там, у источников отмываемых денег, каких-то известных людей из российских деловых или политических кругов?

– Да. Но работа еще продолжается, поэтому имена я бы сейчас называть не хотела.

– В вашем расследовании указывается на активное использование в схемах, связанных с отмыванием российских денег, так называемых "серых" экспедиторских и консалтинговых фирм. Как работает эта схема?

– Поставки товаров в Россию из стран ЕС сопровождаются оформлением большого количества сложных документов, там много бюрократии. На этом зарабатывают люди, связанные с таможенной службой. Они открывают посреднические или консалтинговые фирмы, которые берут высокие комиссионные за свои услуги. Это отражается на итоговой цене поставляемой продукции, которая таким образом искусственно завышается. Это тоже один из способов легализации капиталов.

– Чешские государственные органы, в функции которых входит борьба с отмыванием денег, по вашим наблюдениям, хорошо справляются с этой задачей?

– Я бы не хотела раздавать оценки, но мне кажется, что сил и энергии в это дело вкладывается много. Иной вопрос, что уровень сотрудничества с соответствующими российскими органами часто оставляет желать лучшего.

– Можете сделать прогноз в отношении притока "грязных" денег из России в вашу страну: их будет больше или наоборот, их количество будет снижаться?

– Можно предположить, что, если нынешняя государственно-политическая система в России останется неизменной, различных "прачечных" будет больше, и объем капиталов, "убегающих" из России за рубеж, тоже возрастет. Хорошо заметно, насколько богатые россияне не доверяют экономике своей страны и собственному государству как гаранту инвестиций капитала, – считает глава Чешского центра журналистов-расследователей Павла Голцова.

В опубликованном два года назад исследовании группы западных экономистов "От Советов к олигархам: неравенство и собственность в России" утверждается, что к середине этого десятилетия российская политическая и деловая элита вывела из страны в офшорные и другие зарубежные фирмы средства, общий объем которых примерно в три раза выше валютных резервов России. Величина этих резервов по данным на начало марта – около $391 млрд.