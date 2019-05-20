Михаил Светов подал заявление в полицию из-за нападения в Казани

Член Либертарианской партии Михаил Светов написал заявление в полицию в связи с нападением на него в Казани. В воскресенье перед лекцией "Как государственный стандарт образования лишает шансов ваших детей", с которой должен был выступать Светов, неизвестные облили его фекалиями.

По словам пострадавшего, на записи с камер наблюдения видно, как четверо нападавших приехали за несколько часов до мероприятия к гостинице, где остановился Светов, и ждали активиста. Фекалии они спрятали в упаковку из-под чипсов.

Несмотря на нападение, лекция состоялась.

Михаил Светов – один из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии России. В марте он организовал митинг за свободу интернета на проспекте академика Сахарова в Москве, который собрал более 15 тысяч человек.

Светов также читает лекции в разных городах России и ведёт свой видеоблог на Youtube.