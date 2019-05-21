В Москве задержали члена совета движения "Голос" Романа Удота

В Москве в понедельник вечером задержали члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота. По словам его адвокатов, Удот проходит подозреваемым по делу об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, сообщает "ОВД-Инфо".



Как сообщил Роман Удот на своей странице в Фейсбуке, он задержан до решения суда. "Внепланово вызвали на допрос. Дело возобновили (что хорошо). Мне скрывать нечего, кроме разочарования нашей правоохранительной системой", - написал Удот. Ранее правозащитник рассказал, что прилетел в Москву и написал "ходатайство о возобновлении уголовного дела против себя разыскиваемого".

​Дело связано с конфликтом Удота и журналистки телеканала НТВ, который произошел 20 марта 2018 года в московском аэропорту Шереметьево. Корреспонденты снимали Удота в магазине терминала на телефон, он попытался отобрать его. Удот вызвал полицию, чтобы написать заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни. Полицейские его задержали, но, вскоре отпустили без возбуждения уголовного дела. В полиции ему рассказали, что сотрудница НТВ написала на него заявление о краже телефона.

НТВ опубликовала видео конфликта Удота с сотрудниками телекомпании, в котором утверждала, что активист "Голоса" "атаковал журналистов". Однако в сюжете не было кадров, из которых стала бы понятна причина конфликта.

Незадолго до инцидента активист писал в фейсбуке, что собирается подать в суд на телеканал за сюжеты о нем.

По словам сопредседателя "Голоса" Григория Мельконьянца, уголовное дело стало результатом давления и преследования, которым подвергается его коллега, его родители и ребёнок, в связи с активной деятельностью по разоблачению фальсификаций на выборах.