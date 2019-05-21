Компании Huawei разрешили временно продолжить работу в США

Министерство торговли США выдало временное разрешении на ведение бизнеса с китайской корпорацией Huawei. Оно будет действовать до 19 августа.Отсрочка не влияет на введенный президентом США Дональдом Трампом режим чрезвычайного положения в отношении компании из Китая.

Тем не менее, она позволит Huawei поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение, в соответствии с юридически обязывающими контрактами и соглашениями.

Накануне стало известно, что корпорация Google и ещё несколько крупных американских корпораций прерывают сотрудничество с Huawei и что у китайской компании останется доступ к Android, но только в той версии, которая находится в открытых источниках. По данным Google, в мире насчитывается около 2,5 миллиардов активных устройств Android. Будущие версии смартфонов Huawei, которые используют Android, потеряют доступ к популярным приложениям, таким как электронная почта Gmail, браузер Chrome и видеоканал YouTube.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает использование американскими компаниями телекоммуникационного оборудования, изготовленного фирмами, представляющими угрозу для национальной безопасности.