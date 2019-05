Google приостанавливает программное обеспечение Huawei

Американская интернет корпорация Google Alphabet приостановила программное обеспечение китайского телекоммуникационного конгломерата Huawei Technologies после распоряжения президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters ссылаясь на пресс-секретаря Google. 15 мая Трамп подписал указ, который запрещает американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами представляющими риск для национальной безопасности.

Согласно Reuters, Google прекращает программное обеспечение Huawei, которое требует передачи оборудования, компьютерного кода и технических услуг за исключением того, которое не требует лицензии и доступно в публичном пространстве. Этот шаг может нанести удар по бизнесу Huawei за пределами Китая, отмечает агентство, поскольку технологический гигант сразу потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android. По данным Google, в мире насчитывается около 2,5 миллиарда активных устройств Android. Будущие версии смартфонов Huawei, которые используют Android, также потеряют доступ к популярным приложениям, такими как электронная почта Gmail, браузер Chrome и видео канал YouTube.

По информации Bloomberg, ещё как минимум четыре крупные американские корпорации приостанавливают поставки своих продуктов и программного обеспечения китайской телекоммуникационной компании Huawei. В их числе — Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc.

Белый Дом в четверг добавил Huawei в черный список компаний чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности США однако в пятницу Министерство торговли заявило, что рассматривает вопрос об ослаблении ограничений для Huawei с тем, чтобы предотвратить внезапное прерывание действующих операций в американских компаниях пользующихся оборудованием китайской компании. Huawei заявила, что в последние несколько лет она вела подготовку плана действий на случай блокировки от использования Android. По словам представителя Huawei, разработанная компанией технология уже используется в продаваемых в Китае продуктах.

Reuters отмечает, что воздействие американских санкций против Huawei будет скорее всего минимальным на китайском рынке поскольку большинство мобильных приложений Google запрещены в Китае. Однако европейский бизнес Huawei - второй по величине рынок для китайской компании, может пострадать поскольку она лицензирует эти услуги в Европе у Google.