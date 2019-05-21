"Умный и искренний спектакль": Рунет об инаугурации Зеленского

Владимир Зеленский уже без пяти минут человек года в политизированной части Рунета. Много споров было о его победе на выборах, а в начале этой недели главным событием стала инаугурация Зеленского.

Кто-то по инерции считает Зеленского беспомощным новичком в политике.

Политджойстик:



Уже на инаугурации видно каким острым будет конфликт между президентом Украины Зеленским и Верховной Рады. Часть зала хлопает, а часть фыркает и перебивает Зеленского.

Но пока больше разговоров о стиле и формате церемонии.

Полный перевод выступления Зеленского на русский язык можно найти здесь, а вот несколько самых ярких цитат:

Дорогие украинцы. После победы на выборах мой шестилетний сын сказал: "Папа, я по телевизору видел, говорят, что Зеленский – президент. Получается, что я тоже президент".

И тогда это прозвучало как детская шутка. Но впоследствии я понял, что на самом деле это истина, потому что каждый из нас – президент. Не 73 процента, которые голосовали за меня, а все 100 процентов украинцев. Это не моя, это наша общая победа. И это наш общий шанс, за который мы несем общую ответственность. И сейчас не только я принимаю присягу. Каждый из нас положил руку на конституцию, и каждый из нас присягнул на верность Украине.<...>

Вспомните, пожалуйста, сборную Исландии по футболу на чемпионате Европы. Когда дантист, режиссер, студент и уборщик сражались и защищали честь своей страны и сделали это, хотя никто не верил. И это наш путь. Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами в обороне родной земли, японцами в технологиях, швейцарцами в умении счастливо жить друг с другом, несмотря ни на какие расхождения. И наша наипервейшая задача – остановить огонь в Донбассе.

Меня часто спрашивали: на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей? На что? Могу заверить: для того, чтобы наши герои перестали гибнуть, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги. Если будет нужно, я без сомнений готов потерять свой пост, только чтобы наступил мир.

Не теряя наши территории. Никогда.<...>

Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент – не икона, не идол. Президент – это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза.<...>

Дорогой народ, на протяжении своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы смеялись. Я так чувствовал сердцем, это была не только моя работа, это была моя миссия. Следующие пять лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали. Спасибо!

Конечно, в этой речи нашлось то, к чему можно придраться.

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Едва ли не больше всего цеплялись к словам о портрете.

Мышь в овощном:



Владимир Зеленский просит не вешать в кабинетах украинских чиновников портреты нового президента страны.



По его словам, для украшения рабочего места государственного служащего Украины вполне достаточно фотографии любимого артиста.

Антискрепа:



А вот интересно, если портреты президента Зеленского не вешать, то кого тогда вешать - папу Римского? Не может наш народ без портретов.

Остап Кармоди:

Зеленский запретил депутатам и чиновникам вешать в кабинетах егопортреты и посоветовал им вместо этого вешать портреты собственных детей.

Чтобы никогда не забывать, что всё накопленное нужно кому-то оставить.

Стас Кувалдин:

Вообще идея вешать портреты своих детей в кабинетах и глядеть им в глаза вполне устроит всех. Ну, то есть каждый в момент получения отката будет глядеть на детей и думать: для вас же, <уроды>, стараюсь

Иван Преображенский:

Надо заметить, что Александр Лукашенко именно так, наверняка, и делает :) Да и украинские чиновники про детей не забывают :)

Но, в целом, инаугурация вызвала много, даже очень много восторгов.

Николай Травкин:

Пешком идёт на инаугурацию… Народ кругом… И Киев не перекрыт для людей… Дерзит, Зеленский, дерзит. Всё назло Кремлю норовит сделать…

Иван Шаблов:

ФАНТАСТИКА! Это наилучшая инаугурация из тех, что видел в жизни!

До этого я не был за Зеленского (был против прошлого президента). Но речь и поведение Владимира на инаугурации - приятно удивили!

Пешком шёл на инаугурацию, ни кортежей, ни прочей надоевшей Византии, Киев не перекрыт! Люди повсюду!

И родители как за него переживали в зале, мурашки по коже.

Константин Эггерт:

Я знаю, что мои украинские друзья по-разному относятся к Владимиру Зеленскому. Я не знаю, какую роль играет Коломойский. Я не знаю, кто войдёт в команду нового президента. Я не знаю, станет ли Зеленский для своей страны Рейганом, или же провалится с треском. Я знаю только то, что на постсоветском пространстве ни один глава государства не произносил такой инаугурационной речи (даже Михеил Саакашвили, у него стиль другой был). И сделать это могла только очень незаурядная и смелая личность. И ещё я точно знаю - это очень опасный для Кремля политик. Слишком велик контраст. Такого вызова у Путина пока ещё не было. Я всегда говорил, что для российского режима нет проблемы больше, чем Украина. Причём с 2004 года. Не ошибался.

Валерий Соловей:

В плане коммуникации Зеленский обогнал Кремль сразу на несколько корпусов

Очень сильная содержательно и эмоционально прочувствованная инаугурационная речь. Блестящий образец риторики, которой предшествовал удачный символический жест (непосредственное общение с народом).

Это, конечно, ровным счетом ничего не говорит о последующей политике, но как коммуникатор Зеленский выглядит современно, своевременно и гораздо сильнее российской власти. Как иномарка в сравнении с «Жигулями».

Михаил Ходорковский:

Друзья, сегодня два раза смотрел выступление Президента Зеленского... Первый раз - просто оторопел. Посмотрел через несколько часов снова. И опять!

Такого в моей жизни не было. А я видел Ельцина в лучшие годы.

И Зеленский не стеснялся говорить на русском.

Вы скажете - это только слова.. Да, слова. Но пост Президента, если он настоящий Президент - это умение словами сублимировать волю нации, найти компромисс, вдохновить, когда у людей уже нет сил и направить общую волю людей к желаемому ими будущему!

Остальное должно сделать и сделает само общество, если Президент не деморализует это самое общество примерами коррупции и беззакония, как это произошло в России.

Андрей Десницкий:

"Он еще ничего не сделал".

Да, это так. Но в пространстве политики слово уже есть дело. Миллионы российских граждан уже сравнили две инаугурации и задумались.

Хороший оратор не всегда успешный лидер. Но успешный лидер - всегда хороший оратор.

Успеха Зеленскому.

Александр Морозов:

при всех тревогах за будущие успехи президента Зеленского одно приятно уже сейчас. Владимир Владимирович Путин начал выглядеть как "старый клоун".

А это уже само по себе очень много. Потому что политика ведь сегодня - это не борьба больших политических концепций, а борьба больших образов.

Андрей Зубов:

Уже дебаты между кандидатами в президенты - Зеленский против Порошенко - смотрела почти вся Россия. Потом - поражение действующего президента с троекратным перевесом голов в пользу соперника. Теперь инаугурация Зеленского. Его речь, в которой он по-человечески благородно и просто обратился к народу Украины, призвал чиновников смотреть не в его портреты, а в глаза своих детей, его обещание сделать всё, чтобы в украинском народе, так страдавшем последние годы из-за войны и разрухи, было меньше поводов плакать. Пока это только слова. Но даже слов таких в России от её президента люди не слышали, кажется, никогда. А потом было и дело. Маленькое пока, но всё же - Президент Зеленский вышел к окружающим Раду людям, жал им руки, снимался с ними, просто шёл среди людей. И все в России вспомнили инаугурацию Путина в 2012. Пустой Новый Арбат, люди, загнанные в магазины и подворотни и кортеж президентских машин на невероятной скорости стремящихся под охрану кремлевских стен.

И русские ощутили, как глубоко увязли они из-за "Крым наш" и ностальгии по советчине в трясину непролазного болота тирании, несвободы, собственной ничтожности, когда тобой могут помыкать, тебе могут лгать в лицо, тебя могут грабить, избивать, пытать, воровать твой голос на выборах, превращенных в фарс. Русские люди благодаря победе Зеленского в Украине в считанные дни пережили глубокий комплекс собственной неполноценности в сравнении с теми "укропами" над которыми они еще так недавно зубоскалили на всех углах.

А "укропы" то оказались не так просты и жалки, как нам казалось. А они смогли избрать президентом того, кого захотели, а не того, кто сам им себя навязывал. И они новоизбранному президенту диктуют стиль поведения и смотрят на него внимательно, и не простят ему ни воровства, ни демагогии, ни чиновного чванства.

Миша Козырев:

Какая замечательная речь.

И как убого выглядят российские острословы, снова и снова пытающиеся хохмить в адрес Зеленского и Украины. Съязвить, съехидничать, унизить, - сделать всё что угодно, что скрыло бы пустоту и никчёмность института власти в своей стране. И не признать ни в коем случае, что свобода, которую мы <потеряли>, перекочевала в соседнюю страну и ведёт их вперёд. Туда, куда мы ещё даже не начали двигаться. Конечно, приличнее было бы промолчать с учётом того, что там по нашей вине льётся кровь... Но эти остряки не про соблюдение приличий. Они про плохо скрываемую зависть. Своего-то национального лидера трогать нельзя. А над чужим прикалываться можно. Мне вас жаль, ссыкливые острословы и неудачливые сатирики. Мне вас жаль.

Ксения Ларина:

Команда Зеленского прекрасно провела первый день срока)

Ну как это не оценить?

Прекрасный , умный и искренний спектакль (спектакль - в хорошем смысле слова, поскольку любой ритуал это спектакль).

Безупречно драматургически выстроенная речь - по нарастающей) Бесстрашные слова сказаны, убедительно и эмоционально сказаны. Люди на улице реагировали искренне, это самый живой и самый чистый отклик, не постановочный, не срежиссированный. Люди его любят, связывают с ним надежды , им нравится честность эмоций и слов, это очень большой аванс.

Зеленский был готов к выкрикам и репликам из зала , был готов к возможным провокациям - тренированным взглядом смотрел в зал, объявляя о роспуске Рады и о предложении отставки правительства.

Все сравнивают инаугурацию Зеленского с инаугурацией Путина. Это очень странно! уместнее сравнить с инаугурацией Порошенко) Я помню ту инаугурацию, это было вступление в должность спасителя! Он именно так себя позиционировал. И кстати, тоже в речи переходил на русский - цитировал Лермонтова для Путина. А в речи Зеленского русский язык был не для Путина ( и имя его ни разу не произнёс он, и правильно сделал, много чести), а для русских украинцев, это очень правильно и мудро.

Зеленский сегодня был человеком, выбранным людьми. Вот ,собственно , главное, что отличает его от традиционного образа политика)

У нас так Ельцина выбирали когда-то. Человека, способного показать фак партийной номенклатуре. Бросить вызов системе, пойти наперекор, изменить траекторию движения политических течений, вернуть им целеполагание.

У нового президента теперь два пути ( либо он ведёт Украину в загс, либо она ведет его к прокурору)) - либо победителя, либо самоубийцы. И вот и поймём , чем отличается украинское общество от советского.

Он волновался ужасно, видно было, как пытается справиться с дыханием, как свежеповязанный галстук ходил ходуном. Замечательный у вас президент. Готовый умереть за вас. Помогите ему.

Геннадий Гудков:

Понятно, что от Зеленского ждут чуда. И оно обязательно наступит: свобода, демократия, власть, подконтрольная народу; пресса, независимая от окрика сверху и формирующаяся новая судебная система обязательно дадут заметный и быстрый экономический рост, наполнят бюджет каждой семьи новыми доходами. Кто не верит, взгляните на Финляндию. Там когда-то не было ничего, кроме свободы и демократии. А сейчас у финнов есть все, и почти в 10 раз больше, чем у богатейшей России.

Я полагаю — Зеленский есть символ новой украинской эпохи, обращенной в будущее. Временные трудности, текущие ошибки, мелкотравчатая борьба, которая неизбежно развернется уже на днях, не имеют большого значения для главного: движения Украины к свободе, прогрессу и европейской цивилизации.

События на(в) Украине неизбежно будут ускорять и реформацию российского режима: он либо изменится (вынужденно) путем политических реформ (10-15% вероятности), либо со страху и от безысходности начнет окончательно закручивать гайки, пока не сорвет резьбу. Увы, этот вариант гораздо более вероятен.

Ну, а нам остаётся только терпеть унылую политическую жизнь России, наблюдать и завидовать. И учить украинский, чтобы лучше понимать наших соседей без переводчиков.

Юрий Богомолов:

Вся пропагандистская рать федерального ТВ в некоторой уязвленности. Ей не хотелось признавать, что выборы в Украине были честными. Теперь ей не понравилась инаугурация. Ну, хотя бы потому, что она получилась невозможно человечной.

И Зеленский -- невыносимо человечный.

Прежде Путин в сравнении с Порошенко выигрывал в глазах российского обывателя. А теперь он явно проигрывает в сравнении с Зеленским именно в такой неофициальной дисциплине, как человечность.

Теперь будем наблюдать, как Киселев с Соловьевым с прочей пропагандистской челядью будут из кожи лезть, чтобы унизить украинского президента.

Ну а вот реплики тех, кому восхищаться не хочется или не положено.

Константин Косачёв:

Зеленский заявил, что считает своей первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе и этот посыл можно только приветствовать. Вопрос в том, каким образом новая украинская власть собирается этого достичь. Я не услышал в инаугурационной речи намерения приступить к реализации Минских соглашений, была высказана готовность к диалогу, но не совсем ясно – с кем именно. Из слов о том, что, оказывается, «не Украина начала эту войну», пока не вытекает, что Киев будет вести переговоры непосредственно с ДНР и ЛНР, представители которых подписывали Минские соглашения.

Обращения Зеленского на русском языке к жителям Донбасса и Крыма с посылом о том, что они, мол, «не чужие для Украины», также явно недостаточно для понимания, что последует дальше. Для Крыма это, к счастью, не актуально, но по поводу Донбасса слова президента о том, что «за эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами» очень даже справедливы. Пока же они могут судить по делам все той же уходящей Верховной Рады, которая 25 апреля приняла пресловутый закон №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», официально опубликованный 16 мая. Как известно, он станет сегодня вечером предметом обсуждения в Совбезе ООН.

И когда Зеленский с пафосом говорит о том, что «нужно возвращать не только территории, но и людей», то законы, ограничивающие права этих людей на использование родного языка, явно не лучший способ возвратить их обратно в юрисдикцию Украины.

В любом случае, ждем не слов, а дел. И больше всего их ждут на многострадальном Донбассе.

Зеленский действительно имеет уникальный шанс закончить войну, которую начал не он, и войти в историю страны в роли миротворца. Потому что продолжение – как и не продолжение – боевых действий зависит исключительно от центральной украинской власти. Нужно просто прекратить войну против своего народа. Это одновременно очень просто – достаточно приказа верховного главнокомандующего – и, при этом, крайне трудно, ибо придется отказаться от всей многолетней демагогии про внешнюю агрессию и т.п. Но, как представляется, ради такой великой цели, ради спасенных жизней людей на Донбассе, на это пойти можно.

Елена Панина:

То, что во время инаугурации Зеленский позиционировал себя как президента всех украинцев, не разделяя их, в том числе по языковому признаку, внушает осторожный оптимизм, что на Украине наконец-то начнет восстанавливаться социальный мир. При этом новый президент достаточно резко оборвал националиста Ляшко, когда тот посмел сделать ему замечание по поводу русского языка: «Спасибо, пан Ляшко, что Вы продолжаете делить людей».

Вызывает тревогу заявление Зеленского о том, что он готов вернуть «утраченные Украиной земли», имея в виду Крым, и при этом готов принимать любые самые жесткие решения. Хотелось бы, чтобы все-таки восторжествовал разум и новому президенту Украины хватило здравого смысла не привести ситуацию к новой Крымской войне. Новому украинскому руководству следовало бы лучше знать историю, прежде чем заявлять о правах Украины на Крым.

Рамзан Кадыров:



Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. И с первой же минуты выдал украинцам, проживающим на всём земном шаре больше обещаний, чем Владимир Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам.

Зеленский сделал заявление, характерное предвыборным обещаниям, в ходе которых говорят о чём угодно. А вступивший в должность президент обычно воздерживается от фантастических слов, в реальность которых в первую очередь сам и не верит.

Своей задачей он назвал «возвращение Донбасса и Крыма». Не буду ничего говорить про Донбасс, выдавленный безрассудными действиями руководства Украины.

А что касается Крыма, то полуостров в марте 2014 года навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается! Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России.

Читайте, изучайте историю, тогда избавитесь от несбыточных надежд. Скорее всего, инаугурационную речь редактировали за океаном, иначе президент не стал бы в первый же день делать воинственные заявления, угрожая захватить территорию соседнего государства. Лучше не глазеть в сторону «друзей» на том краю океана, а подумать о том, как жить в мире и согласии с соседями.



Владимир Александрович, я был о вас совсем иного мнения. Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое. Так добрые соседи не поступают! Вынужден разочароваться в вас. А так не хотелось в первый же день! Ах да, что касается Крыма…



Не забывайте, что Россия относится к речам Киева про Крым, как к детским шалостям, а шалости иногда сильно раздражают.

Если бы России нужны были чужие земли, Киев давно стал бы областным центром на западе РФ. Большой, красивый, цветущий город! Но Россия этого не сделает никогда! Мы уважаем территориальную целостность страны братского украинского народа! Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим!

Медиатехнолог:



Зеленский на инаугурации говорит только тезисно, как ему завещали его технологи, пытаясь понравиться народу, как это делают артисты, а не политики. Всё это просто красивая картинка, как и сериал с его участием. Заявления про то, что можно не вешать его портрет в кабинетах, мол не икона - обычный популизм, как и отсылка к Рейгану, как и вобщем-то роспуск Рады.



По итогу, теперь после роспуска будет сформирована новая Рада полностью контролируемая Коломойским. Зеленский стал президентом, чтобы решать его проблемы, а не проблемы народа, не забывайте. Ну, а всем технологам только лучше - выборы назначены уже на конец июля, а это значит, что уже скоро даже самые забитые и никому ненужные политтехнологи смогут наконец-то заработать свою копеечку и не умереть от голода.

Марина Ахмедова:



А мне почти нечего сказать о речи Зеленского. То, что я чувствую, сложно передается словами. Мне глубоко антипатична инаугурационнная речь этого человека, а антипатия, как и симпатия – субъективные чувства. Поэтому то, что я могу сказать – не аргумент. А еще мне, как человеку, прожившему годы войны в Донбассе, должно бы быть стыдно говорить о своих антипатиях в адрес человека, как будто призывающего к миру. Ведь тогда получится совсем неприятное – что я все это время кричала о необходимости установления мира в Донбассе, понимая, что Порошенко его устанавливать не будет, а как только забрезжила надежда в речи нового президента, тут же начала выискивать, почему она не такая.



Занявшись внутренней рефлексией, я, наверное, могу даже заткнуть в себе возражения вроде – «Ах не вы начали эту войну?! Вы ее просто всеми силами поддерживали!», «Ах вы всегда хотели мира? Но при этом обеспечивали воинов всем необходимым для убийств!». Возможно, мое неприятие рождается и из этой фразы – мы хотим мира в Донбассе, чтобы его – Зеленского – герои там больше не гибли. А мои-то герои – все с другой стороны.



Но если прислушаться к себе еще внимательней, то за этими причинами есть еще одна – самая убедительная. Каждый раз, когда я смотрю на Зеленского в роли твердого кандидата в президенты или уже президента, у меня возникает ощущение, что мир под моими ногами становится скользким. В нем ощутимо, но незримо рушится та граница, которая отделяла шоу от политики. Когда я смотрю, на него, кривящего рот, и говорящего таким же мягко-скрипучим голосом, как в шоу, мой мозг на миг становится беспомощным – не может отличить игру от настоящей жизни. Этот миг короток, но он дарит самые неприятные ощущения, в нем все становится зыбко.



Мне некомфортно жить в мире, где политики играют не в политические игры, а в психические – победитель тот, кто снимет с толпы больше эмоций и лайков. А за слова, которые вызвали эти эмоциональные всплески, не то, чтобы даже не придется отвечать. В мире, где исчезает грань между политикой и психической игрой, ответа никто и не спрашивает. А играет игру самая способная кукла.

Звучат даже самые нелепые нападки, какие можно выдумать.

Сергей Пархоменко:

А и в самом деле, объясните, пожалуйста, кто-нибудь, кто рядом, этой дуре. А то она голову себе сломает, до следующего своего эфира с Соловьевым не доживет.

Максим Кононенко:



ну это не совсем просто библия. это пересопницкое евангелие, которое они считают первым переводом евангелия на украинский язык. хотя в 16 веке никакого украинского языка, разумеется, не было.



ну то есть это для них как бы не столько религиозный символ, сколько общедуховный.

Тем временем, вскоре после инаугурации Зеленский призвал Запад не ослаблять давление на Россию.