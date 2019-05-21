Глава СПЧ призвал руководство "Коммерсанта" соблюдать закон о СМИ

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов подверг критике решение руководства издательского дома "Коммерсантъ" уволить двух журналистов газеты. В этой связи он призвал вспомнить закон о СМИ, "в котором ясно прописаны права и обязанности журналистов, гарантии их независимости и ответственности перед своей аудиторией". Одновременно, обращаясь к владельцам издания, глава СПЧ отметил, что"воздержание от вмешательства в дела редакции - это хороший тон и залог успеха". Слова Федотова приводит сайт Совета.

Накануне стало известно, что специальный корреспондент "Коммерсанта" Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уволены из-за статьи о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко,опубликованной 17 апреля. Об этом они сообщили на своих страницах в Фейсбуке. По словам журналистов, такое решение принял акционер. После этого в знак протеста заявления об уходе написали все сотрудники отдела политики издания.

Коллектив газеты заявил, что считает увольнение коллег давлением на свободу слова.

Генеральный директор и главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин заявил "Ведомостям", что редакция рассталась с Ивановым и Сафроновым, поскольку они нарушили редакционные стандарты. Какие конкретно, он не сообщил.

Представитель владельца издания Алишера Усманова заявил, что бизнесмен не имеет отношения к увольнению журналистов и не вмешивается в редакционную политику.

В Кремле ситуацию с увольнением журналистов "Коммерсанта" назвали "корпоративным вопросом". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в администрации "не считают себя вправе и не имеют ни малейшего намерения каким-либо образом вмешиваться в эти процессы".