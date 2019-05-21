Глава СПЧ призвал руководство "Коммерсанта" соблюдать закон о СМИ

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов подверг критике решение руководства издательского дома "Коммерсантъ" уволить двух журналистов газеты. В этой связи он призвал вспомнить закон о СМИ, "в котором ясно прописаны права и обязанности журналистов, гарантии их независимости и ответственности перед своей аудиторией". Одновременно, обращаясь к владельцам издания, глава СПЧ отметил, что"воздержание от вмешательства в дела редакции - это хороший тон и залог успеха". Слова Федотова приводит сайт Совета.
Накануне стало известно, что специальный корреспондент "Коммерсанта" Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уволены из-за статьи о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко,опубликованной 17 апреля. Об этом они сообщили на своих страницах в Фейсбуке. По словам журналистов, такое решение принял акционер. После этого в знак протеста заявления об уходе написали все сотрудники отдела политики издания.
Коллектив газеты заявил, что считает увольнение коллег давлением на свободу слова.
Генеральный директор и главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин заявил "Ведомостям", что редакция рассталась с Ивановым и Сафроновым, поскольку они нарушили редакционные стандарты. Какие конкретно, он не сообщил.
Представитель владельца издания Алишера Усманова заявил, что бизнесмен не имеет отношения к увольнению журналистов и не вмешивается в редакционную политику.
В Кремле ситуацию с увольнением журналистов "Коммерсанта" назвали "корпоративным вопросом". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в администрации "не считают себя вправе и не имеют ни малейшего намерения каким-либо образом вмешиваться в эти процессы".
- В марте об увольнении из "Коммерсанта" сообщила обозреватель газеты Мария Карпенко. Она заявила, что ее уволили из-за недовольства Кремля и Смольного тем, как она освещает избирательную кампанию временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова в телеграм-канале "Ротонда".
- В 2011 году главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский был уволен после статьи "Яблочный пуй", посвященной фальсификациям на выборах. К статье прилагалась фотография недействительного бюллетеня с нецензурным призывом в адрес Владимира Путина.
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