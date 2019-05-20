Сотрудники отдела политики газеты "Коммерсантъ" написали заявления об уходе после решения акционеров уволить двух корреспондентов за статью о Валентине Матвиенко. Об этом в своём фейсбуке сообщил заместитель главного редактора газеты Глеб Черкасов, курирующий политическое направление в издании. Он тоже уходит. Некоторые из уволившихся сотрудников работали в газете с начала 90-х годов.

Ранее днём стало известно, что специальный корреспондент "Коммерсанта" Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уволены из-за статьи о возможной отставке председателя Совета федерации Валентины Матвиенко. Об этом они сообщили на своих страницах в Фейсбуке По словам журналистов, такое решение принял акционер.

Статья о возможной отставке Матвиенко была опубликована 17 апреля. В ней со ссылкой на источники в государственных структурах говорилось, что председатель Совета Федерации может покинуть свой пост в мае и перейти на работу в Пенсионный фонд. Наиболее вероятным кандидатом на её место назывался глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По словам собеседников "Коммерсанта", Матвиенко обсудит возможность своей отставки с президентом Владимиром Путиным в мае.

В тот же день, когда в "Коммерсанте" появилась эта статья, телеканал "Дождь" сообщил, что вопрос о возможном уходе с поста Матвиенко обсуждают в Кремле и, что это может быть связано с задержанием прямо во время заседания члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что им о возможной отставке Матвиенко ничего не известно.

Гендиректор и главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин заявил "Ведомостям", что редакция рассталась с Ивановым и Сафроновым, поскольку они нарушили редакционные стандарты. Что конкретно нарушили журналисты, он не сообщил.

Заместитель главного редактор Коммерсанта Рената Ямбаева написала, что решение об увольнении журналистов было принято владельцем издательского дома Алишером Усмановым. По её мнению, увольнение является "ничем не обоснованным, губительным для редакции, открытым проявлением давления" (она остаётся работать в газете).

Представитель владельца издания Алишера Усманова не ответил на звонок "Ведомостей".