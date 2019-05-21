МВД взыскало ₽200 тысяч с сотрудника, покалечившего жителя Казани

Министерство внутренних дел России взыскало 200 тысяч рублей с сотрудника полиции, который избил жителя Казани, лишившегося детородной функции из-за полученных травм.
Как пояснил юрист "Зоны права" Андрей Сучков, к сотруднику ведомства применена практика регрессивного иска. С него взыскали деньги, которые ведомство ранее обязали выплатить в пользу потерпевшего по решению суда.
Сучков, представляющий интересы пострадавшего, эту практику одобрил. "Ведь сейчас получается, что государство оплачивает грехи своих должностных лиц за счёт налогоплательщиков. А это десятки, если не сотни миллионов рублей ежегодно", – подчеркнул юрист.
"Зона права" отмечает, что бывший полицейский Марат Гараев, осуждённый за избиение и сейчас отбывающий срок в колонии, согласился с требованиями МВД.
- По версии следствия, в апреле 2016 года полицейский Марат Гараев "из мести" повалил на землю 33-летнего мужчину и избил его, нанеся при этом удар в пах. Врачи зафиксировали у потерпевшего тяжёлую травму.
- В июле 2017 года суд признал Марата Гараева виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, специальных средств и с причинением тяжких последствий и назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно. Ему также запретили работать в правоохранительных органах в течение 2 лет и 9 месяцев.
- Позднее по инициативе потерпевшего Верховный суд Татарстана ужесточил наказание для Гараева, отправив его на 4,5 года в колонию общего режима.
- В марте 2016 года Суд в Казани обязал МВД выплатить потерпевшему 200 тысяч рублей компенсации. Юрист "Зоны права" Андрей Сучков назвал размер компенсации мизерным и заявил, что защита будет обжаловать решение суда.
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