МВД взыскало ₽200 тысяч с сотрудника, покалечившего жителя Казани

Министерство внутренних дел России взыскало 200 тысяч рублей с сотрудника полиции, который избил жителя Казани, лишившегося детородной функции из-за полученных травм.

Как пояснил юрист "Зоны права" Андрей Сучков, к сотруднику ведомства применена практика регрессивного иска. С него взыскали деньги, которые ведомство ранее обязали выплатить в пользу потерпевшего по решению суда.

Сучков, представляющий интересы пострадавшего, эту практику одобрил. "Ведь сейчас получается, что государство оплачивает грехи своих должностных лиц за счёт налогоплательщиков. А это десятки, если не сотни миллионов рублей ежегодно", – подчеркнул юрист.

"Зона права" отмечает, что бывший полицейский Марат Гараев, осуждённый за избиение и сейчас отбывающий срок в колонии, согласился с требованиями МВД.