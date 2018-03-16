Избитому в полиции жителю Казани выплатят 200 тысяч рублей

Суд в Казани постановил выплатить 200 тысяч рублей компенсации местному жителю, который был избит полицейским и в результате полученной травмы лишился детородной функции. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".

Юрист Андрей Сучков, представляющий интересы потерпевшего, назвал размер компенсации мизерным и заявил, что защита будет обжаловать решение суда.

По версии следствия, в апреле 2016 года полицейский Марат Гараев "из мести" повалил на землю 33-летнего мужчину и избил его, нанеся при этом удар в пах. Врачи зафиксировали у потерпевшего тяжелую травму. Сотрудника МВД, который не признал вину, летом прошлого года осудили условно.