Данные 49 миллионов пользователей Инстаграм попали в открытый доступ

Данные 49 миллионов пользователей инстаграма обнаружены в интернете в открытой базе данных, сообщает издание TechCrunch.

По информации издания, речь идет об учетных записях с большим количеством подписчиков, на страницах которых размещалась реклама. Среди них якобы есть аккаунты знаменитостей, популярных блогеров и брендов.

Данные этих пользователей попали в базу индийской компании, которая занималась продажей рекламы в инстаграме. Её сотрудники сохраняли информации о пользователях в Сети, создав учетную запись без пароля в Amazon Web Services. Описание каждого аккаунта сопровождалось ценой размещения на нём рекламы.

Среди данных, попавших в открытый доступ есть как общедоступная информация (количество подписчиков, верификация, страна проживания владельца аккаунта), так и личные данные (адреса электронных почт и номера телефонов владельцев).

В TechCruch утверждают, что обратились к разместившей информацию компании, после чего та закрыла доступ к базе данных.

В апреле акционеры компании Facebook, которой принадлежит инстаграм, призвали главу правления Марка Цукерберга уйти в отставку. По их мнению, цены акций Facebook на бирже упали в том числе из-за скандалов с утечкой личных данных пользователей соцсети.