Брюссельская капуста. Рикард Йозвяк – о выборах в Европарламент

Когда пройдет голосование в Европейский парламент и кто в нём будет участвовать? Эти выборы состоятся 23–26 мая. Большинство граждан 28 стран – членов Европейского союза отправятся голосовать в воскресенье, 26 мая. Ожидается, что предварительные результаты огласят в тот же день поздно вечером в Брюсселе. Для простоты восприятия вот вам информация об этой важной политической кампании в вопросах и ответах.

​Какие партии и политические объединения представлены в Европарламенте?

В Европейском парламенте представлены семь политических коалиций, четыре из которых считаются проевропейскими. Самая крупная из них – Европейская народная партия, в неё входит несколько правоцентристских и христианских демократических партий, в том числе, например, партия канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз, а также партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" – Венгерский гражданский союз. "Фидес" сейчас отстранена от участии в коалиции, но все же фактически является ее частью.

Основная левоцентристская коалиция, представленная в Европарламенте, называется Прогрессивный альянс социалистов и демократов. В парламенте присутствует и либеральное крыло – это Альянс либералов и демократов за Европу, который включает в себя, в частности, испанскую партию “Граждане”, чешское движение ANO 2011 и группу "зелёных", объединяющую экологические партии.

Эти четыре коалиции относятся к проевропейским, обычно вместе работают над законопроектами, несмотря на существующие внутренние противоречия. Ещё одна коалиция состоит из консервативных партий и называется “Европейские консерваторы и реформисты” (она находится где-то между проевропейским лагерем и группой евроскептиков), в неё входят консервативная британская партия, Фламандский блок и польская партия “Право и справедливость”.

Группу евроскептиков представляет объединение "Европейские объединённые левые" и включает в себя депутатов социалистических и коммунистических партий, а также пару крайне правых политобъединений. Самой крупной коалицией в этом году, вероятно, будет недавно созданный Европейский альянс людей и наций. В его состав входят Австрийская партия свободы и итальянская Лига Севера.

Все эти партии ведут борьбу за 751 место в парламенте. Мандаты распределяются между 28 странами-членами ЕС пропорционально численности населения. Германия получит 96 мест в Европарламенте, а маленькие страны (Кипр, Эстония, Люксембург и Мальта) – только по шесть.

Каких ожидать результатов?

Если верить предварительным опросам, то Европейская народная партия выиграет выборы, получив в парламенте около 170 мест. По прогнозам, это объединение выйдет на первое место в 13 странах. Вторым может стать Прогрессивный альянс социалистов и демократов. Ожидается, что он получит около 150 мест в парламенте. Тем не менее обе группы теряют поддержку избирателей, поэтому, скорее всего, впервые с 1979 года не будут иметь большинства в Европарламенте.

По мере того, как Европейский парламент приобретал политическое значение, его демократическая легитимность снижалась

Однако благодаря введению так называемой системы ведущего кандидата одна из партий все равно получит значительные преимущества. Согласно этому правилу, первый номер в списке партии-победительницы получит пост председателя Европейской комиссии. Многие страны-члены ЕС недовольны этим нововведением, так как считают, что определение кандидата на этот должность – вопрос отдельного самостоятельного голосования. Система “ведущего кандидата” была предложена в 2014 году. Тогда президентом Еврокомиссии стал лидер Европейской народной партии Жан-Клод Юнкер. Теперь ведущий кандидат от этой же коалиции Манфред Вебер и лидер Прогрессивного альянса социалистов и демократов Франс Тиммерманс надеются стать его преемниками. Настоящая борьба в Брюсселе развернется именно вокруг этих позиций.

Как насчет "всплеска популизма"?

В 2014 году крайне левые партии получили 52 места в Европарламенте. Ожидается, что в этом году результаты будут примерно такими же. Реального роста представительства ожидают от правых партий. Пять лет назад они разделились на две фракции и в сумме получили 82 мандата. В этом году, судя по результатам опросов, легко могут завоевать больше ста.

Ожидается успех итальянского политика Маттео Сальвини, чья партия "Лига Севера" может стать второй по количеству полученных голосов после ХДС Ангелы Меркель. Всего партии, объединенные усилиями Сальвини в Европейском альянсе народов и наций, могут получить примерно 75 мест. Таким образом, они потеснят либеральное крыло, и Европарламент на ближайшие пять лет станет более радикальным.

Что будет делать Эммануэль Макрон?

Президента Франции сейчас многие воспринимают как лекарство от всё более популярных в Старом Свете национализма и евроскептицизма. Однако попытки Макрона повлиять на европейскую повестку воспринимаются в Брюсселе неоднозначно. Официально он ещё не заявлял о намерении своей партии “Вперёд, Республика!” присоединиться к Альянсу либералов и демократов за Европу, однако разговоры об этом ведутся. При этом не секрет, что Макрон недолюбливает лидера либерального альянса Ги Верхофстадта, и в продвижении либеральных кандидатов на пост председателя Еврокомиссии он тоже не заинтересован. Макрон скорее поддержит консервативного политика и главного переговорщика Евросоюза по Брекзиту Мишеля Барнье из Европейской народной партии.

Чего ждать от Виктора Орбана?

Премьер-министр Венгрии, как и лидер Франции, удивляет своей непредсказуемостью. В последние недели Орбан вёл активную борьбу против главного кандидата на пост главы Еврокомиссии от своей же коалиции Манфреда Вебера. Это довольно рискованный шаг. Согласно результатам опросов, партия премьер-министра Венгрии может получить 15 из предусмотренной для страны квоты в 21 депутатское кресло. При этом, как утверждают социологи, разрыв между Европейской народной партией (куда, напомню, формально входит партия Орбана) и Прогрессивным альянсом социалистов и демократов составляет всего 20 мест. Возможности манёвра у венгерского лидера крайне ограниченны. Антимигранская кампания Орбана вызвала недовольство даже у его самых преданных сторонников. Вместо того чтобы извиниться, премьер-министр Венгрии начал открыто заигрывать с Сальвини. До сих пор неизвестно, может ли это привести к новому политическому союзу.

А как насчет британцев?

Британцев уже должны были вычеркнуть из выборных списков, однако, пока окончательное решение о Брекзите не принято, Британия имеет право принимать участие в голосовании. Это означает, что в Европарламенте будут и британские члены, по крайней мере до 31 октября. Они в любом случае не займут высоких постов и, не исключено, даже не появятся Страсбурге. Некоторые эксперты считают, что британское голосование можно рассматривать как второй референдум об участии этой страны в ЕС.

Как обстоят дела с явкой избирателей?

Выборы в Европарламент традиционно интересуют немногих граждан. Право голоса имеют 374 млн человек, что делает парламентские выборы в Европе одними из крупнейших в мире, наряду с выборами в Индии и Индонезии. Тем не менее своим избирательным правом воспользуются немногие. Печальный парадокс заключается вот в чём: по мере того, как Европейский парламент приобретал политическое значение, его демократическая легитимность снижалась. Активность избирателей падала с каждым годом. Самая массовая явка была зафиксирована в 1979 году, когда проводились первые европейские парламентские выборы, 62%. Через двадцать лет явка составляла уже 50%, а на последних выборах (2014) правом голоса воспользовались всего 42,5%. В этом году, правда, ожидается, что процент желающих повлиять на исход кампании окажется повыше. Это связывают с всплеском популизма, так как избиратели таких партий обычно активнее других.

Тем не менее факт остается фактом: большинство граждан ЕС рассматривает европейские парламентские выборы либо как генеральную репетицию перед предстоящими выборами у себя дома, либо как предотпускное развлечение в последние майские выходные.

Рикард Йозвяк – корреспондент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Брюсселе

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