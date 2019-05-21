Волгоградский чиновник в суде отказался от преследования активистки

Бывший глава Росприроднадзора по Волгоградской области Сергей Васильев отозвал иск с обвинением в клевете экологу Анастасии Сергеевой. Суд не нашел состава преступления в её действиях и прекратил дело. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

В январе 2019 года Сергеева, работающая учителем географии, подала жалобу на региональное подразделение Росприроднадзора в федеральную службу. Она обвинила региональное ведомство в бездействии в решении проблемы незаконного перемещения свалки отходов из Волгограда в пруд-накопитель, расположенный рядом с городом Светлый Яр в 50 километрах от Волгограда. В жалобе Сергеева усомнилась в компетентности главы регионального управления. Васильев в ответ написал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Сергеевой, обвинив е в клевете.



На заседании 21 мая сторона обвинения пригласила лингвиста Дмитрия Ильина, профессора Волгоградского государственного университета. Он зачитал результаты своего исследования текста жалобы Сергеевой, который ему предоставил Васильев. Специалист признал, что некоторые высказывания Сергеевой можно считать порочащими честь и достоинство чиновника. После прений сторон Васильев тем не менее отказался от обвинения и отозвал иск.



В беседе с журналистом Радио Свобода Васильев признал общественную значимость экологической активности Сергеевой и заявил, что решил не портить ей жизнь уголовным преследованием. Адвокат активистки Ольга Завгороднева в разговоре с "Кавказским узлом" предположила, что чиновник решил отказаться от обвинения, так как понял, что проиграет суд.