В Москве полиция задержала участницу акции "Извинись за Екб"

В Москве задержали активистку Ассоциации народного сопротивления Лилию Осипову, которая 16 мая провела акцию в защиту сквера в Екатеринбурге у московской резиденции патриарха Кирилла. Об этом "Новой газете" сообщил активист Дмитрий Карасев.

Осипову задержали вчера поздно вечером, когда она возвращалась домой из гостей. Она успела позвонить своему другу, после чего у неё отобрали телефон.

По словам активиста, Осиповой вменяют повторное нарушение порядка проведения акции. Её доставили в ОВД по району Хамовники.

17 мая сотрудники полиции приходили к Осиповой домой, но она не открыла им дверь. После этого один из них позвонил ей на мобильный телефон и подтвердил, что визит полиции связан с акцией. По его словам, активистку должны доставить в отдел.

Акция у резиденции главы Русской православной церкви прошла 16 мая. Активисты растянули на ограде баннер с надписью "Извинись за Екб" и зажгли дымовые шашки. Таким образом, активисты поддержали жителей Екатеринбурга, которые выступают против строительства храма на месте сквера у Театра драмы.