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Полиция пришла к активистке из-за баннера "Извинись за Екб"

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В Москве сотрудники полиции пришли домой к активистке "Ассоциации народного сопротивления" Лилии Осиповой. Поводом послужила вчерашняя акция у московской резиденции патриарха Кирилла, на заборе которой повесили баннер "Извинись за Екб" – в поддержку протестов против постройки храма на месте сквера в Екатеринбурге.

Осипова рассказала порталу "ОВД-Инфо", что не открыла полицейским дверь. После этого один из них позвонил ей на мобильный телефон и подтвердил, что визит полиции связан с акцией. По его словам, активистку должны доставить в отдел.

В пятницу акция в поддержку протестов в Екатеринбурге состоялась во Владивостоке. Её участники провели серию пикетов у церквей. Они заявили, что решительно осуждают разгон сотрудниками Росгвардии протестующих против уничтожения сквера, сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

Один из участников сегодняшних пикетов во Владивостоке Александр Сустов ранее подал в суд на администрацию Приморья за отказ в проведении публичного массового мероприятия из-за "близости строящегося храма" к месту акции. Решение ещё не вынесено.

Накануне серия одиночных пикетов против уничтожения скверов прошла в Нижнем Новгороде. Они продолжаются и сегодня, сообщает портал NN.ru.

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