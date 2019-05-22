Лауреатом Международного Букера стала писательница из Омана

Лауреатом Международной Букеровской премии 2019 года стала писательница из Омана Джоха Альхартхи. Она удостоена этой престижной литературной награды за книгу "Небесные тела". Денежное вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов поделили между писательницей и переводчицей Мэрилин Бут.

Джоха Альхартхи, первая писательница в Омане, переведенная на английский язык, стала первым автором из Персидского залива, получившим приз, – говорится в сообщении на сайте премии.

Книга "Небесные тела" – это семейная сага, события которой разворачиваются на фоне превращения Омана из центра работорговли в страну, торгующую нефтью."Это история, которая начинается в комнате и заканчивается в мире", – сказала председатель жюри премии, историк Беттани Хьюз.

Международная Букеровская премия вручается с 2005 года авторам, которые были переведены на английский язык и опубликованы в Соединенном Королевстве или Ирландии. В шорт-листе премии оказывались и россияне – Людмила Улицкая и Владимир Сорокин. До 2015 года победителей объявляли один раз в два года, затем – ежегодно. В прошлом году её лауреатом стала польская писательница Ольга Токарчук.