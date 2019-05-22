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РБК: в КPI для сотрудников Кремля включили протесты и патриотизм

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Кремль будет руководствоваться шестью критериями для оценки эффективности работы сотрудников внутриполитического управления администрации президента. Среди так называемых КPI (Key Performance Indicators) снижение уровня протестного потенциала, повышение доли патриотически настроенной молодежи и рост уровня социального оптимизма. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.

KPI по повышению уровня оптимизма будет измеряться с помощью индекса социального самочувствия. По словам источника, власть должна принимать такие решения, чтобы "россияне видели свет в конце тоннеля, а не погружались в депрессию". В качестве примера такого решения, он привёл освобождение из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова.

Желание повысить долю патриотически настроенной молодежи связано с тем, что "власть своей работой должна закладывать основы будущего страны", сказал собеседник издания.

Критерии оценок преимущественно будут основаны на результатах социологических опросов, прежде всего ВЦИОМа и ФОМа. Также планируется учитываться данные исследований службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны, рассказали близкие к администрации президента источники.

О введении KPI для внутриполитического блока администрации президента стало известно осенью прошлого года. С соответствующим поручением тогда выступил курирующий внутреннюю политику первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

В середине февраля РБК сообщил о двух показателях деятельности для внутиполитического блока, по доверию к власти и по результату на выборах. Тогда источники издания утверждали, что последний показатель будет включать в себя результат кандидата от власти на выборах по итогам кампании, легитимность выборов и уровень явки.

В прошлом году в нескольких регионах действующие губернаторы от "Единой России" проиграли выборы, а в Приморском крае результаты второго тура, в котором были зафиксированы масштабные фальсификации в пользу действующего губернатора, пришлось отменять.

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