РБК: в КPI для сотрудников Кремля включили протесты и патриотизм

Кремль будет руководствоваться шестью критериями для оценки эффективности работы сотрудников внутриполитического управления администрации президента. Среди так называемых КPI (Key Performance Indicators) снижение уровня протестного потенциала, повышение доли патриотически настроенной молодежи и рост уровня социального оптимизма. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.

KPI по повышению уровня оптимизма будет измеряться с помощью индекса социального самочувствия. По словам источника, власть должна принимать такие решения, чтобы "россияне видели свет в конце тоннеля, а не погружались в депрессию". В качестве примера такого решения, он привёл освобождение из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова.

Желание повысить долю патриотически настроенной молодежи связано с тем, что "власть своей работой должна закладывать основы будущего страны", сказал собеседник издания.



Критерии оценок преимущественно будут основаны на результатах социологических опросов, прежде всего ВЦИОМа и ФОМа. Также планируется учитываться данные исследований службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны, рассказали близкие к администрации президента источники.

О введении KPI для внутриполитического блока администрации президента стало известно осенью прошлого года. С соответствующим поручением тогда выступил курирующий внутреннюю политику первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

В середине февраля РБК сообщил о двух показателях деятельности для внутиполитического блока, по доверию к власти и по результату на выборах. Тогда источники издания утверждали, что последний показатель будет включать в себя результат кандидата от власти на выборах по итогам кампании, легитимность выборов и уровень явки.

В прошлом году в нескольких регионах действующие губернаторы от "Единой России" проиграли выборы, а в Приморском крае результаты второго тура, в котором были зафиксированы масштабные фальсификации в пользу действующего губернатора, пришлось отменять.