Подозреваемый в поджоге церкви XVIII века в Карелии признан невменяемым

Психиатрическая экспертиза признала невменяемым подростка, подозреваемого в поджоге Успенской церкви XVIII в городе Кондопога в Карелии. Об этом сообщает на своём сайте Следственный комитет России.
Согласно заключению психиатров, подозреваемый страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать свои действия. Суд будет решать вопрос о направлении его на принудительное лечение.
Церковь в Кондопоге сгорела в августе 2018 года.
По версии следствия, памятник заонежской деревянной архитектуры был подожжён 15-летним подростком. В апреле региональный детский омбудсмен заявлял, что его уже отправили в клинику. Власти обещают восстановить сгоревший храм.
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