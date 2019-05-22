Подозреваемый в поджоге церкви XVIII века в Карелии признан невменяемым

Психиатрическая экспертиза признала невменяемым подростка, подозреваемого в поджоге Успенской церкви XVIII в городе Кондопога в Карелии. Об этом сообщает на своём сайте Следственный комитет России.

Согласно заключению психиатров, подозреваемый страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать свои действия. Суд будет решать вопрос о направлении его на принудительное лечение.

Церковь в Кондопоге сгорела в августе 2018 года.

По версии следствия, памятник заонежской деревянной архитектуры был подожжён 15-летним подростком. В апреле региональный детский омбудсмен заявлял, что его уже отправили в клинику. Власти обещают восстановить сгоревший храм.