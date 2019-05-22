На 72-м Каннском фестивале во втором конкурсе официальной программы состоялась премьера единственной украинской картины смотра "Домой". Её режиссер — украинский режиссер крымско-татарского происхождения Нариман Алиев, ранее снявший короткометражную трилогию "Крымские рассказы": "Вернуться с рассветом", "Тебя люблю" и "Без тебя". Алиев рассказывал изданию "Крым.Реалии" о фильме и об истории своей семьи.

"Домой" — его дебют Алиева. Со сцены он произнес слова поддержки Олегу Сенцову. Представляя картину, Алиев сказал: "Мне больно от того, что происходит сегодня в Крыму. Я не могу промолчать про режиссера Олега Сенцова, который находится в России в тюрьме, я не могу промолчать о сотнях крымско-татарских и украинских заложников, оказавшихся в тюрьмах, поскольку не готовы предать свою страну и нацию".

Он добавил, что для него это очень важный фильм, поскольку в огромном зале «Дебюсси» будет слышан его родной язык. "Домой" снят на трёх языках — крымскотатарском, украинском и русском.

"Спасибо за то, что позволили нам рассказать историю крымских татар. У них есть только одна родина — Крым. За 80 лет они теряли её дважды. — заявил представляющий картину вместе с режиссёром продюсер Владимир Яценко. — В 1944-м году их депортировал Сталин, пять лет назад Крым аннексировала Россия. Я хочу подчеркнуть, что в Украине мы сражаемся за те же человеческие ценности, что и вы, – достоинство и свободу, поэтому мы нуждаемся в вашей поддержке хотя бы в политическом давлении для освобождения политзаключенных в России — как Олег Сенцов и многие другие". Он закончил речь словами "Слава Украине!".

Единственным неловким моментом премьеры стало предложение художественного руководителя фестиваля Тьерри Фремо обратиться к зрителям на русском языке.

Действие фильма происходит в современной Украине. Назим погиб на войне. Его отец Мустафа, верующий мусульманин, приезжает за телом Назима, которого хочет похоронить в Крыму. Он настаивает на том, что с ним поехать должен младший сын Алим и соблюсти сорок дней траура. Похожий на обычного европейского подростка Алим живет в Украине, учится на журналиста, предпочитает украинский язык, во многом потерял связи с Крымом и традициями своего народа. "Крым — наш Иерусалим", — говорил его дедушка. Роль отца исполнил режиссер и актёр Ахтем Сейтаблаев. Алима играет непрофессиональный актер Ремзи Билялов, двоюродный брат Алиева, уже снимавшийся в "Без тебя". Над сценарием вместе с Алиевым работала украинский режиссер Марыся Никитюк ("Когда падают деревья").

"Домой" — роуд-муви, показывающее во время путешествия отца и сына различия двух поколений крымских татар. В фильме они выглядят будто бы не нужными ни одной из воюющих сторон: Мустафе отказывают в сочувствии и отказываются пропускать через границу украинские пограничники, ничего хорошего его не ждет и в России. Нариман Алиев далёк от публицистики. Он любит своих героев, но не боится показывать догматичность, авторитарность отца главного героя. Его "Домой" – деликатный и тактичный фильм, лишенный погони за политическим сенсациолизмом.

В "Особый взгляд" Каннского фестиваля вошли 18 картин, две из них из России – "Дылда" Кантемира Балагова и "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой. Жюри возглавляет режиссер из Ливана Надин Лабаки. Вместе с ней программу судят режиссёры Лукас Донт ("Девочка") и Лисандро Алонсо ("Хауха"), а также актриса Марина Фуа и продюсер Нархан Шекерджи-Порст. Награды "Особого взгляда" будут объявлены в пятницу, 24-го мая.