В ЕСПЧ подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге

Житель Екатеринбурга Даниил Пугин, задержанный в ночь на 14 мая во время акции протеста против строительства храма на месте сквера, пожаловался в Европейский суд по правам человека на задержание и арест. Об этом газете "Ведомости" сообщил Алексей Глухов – руководитель юридической службы "Апология протеста" и адвокат Международной ассоциации "Агора", юристы которой представляют Пугина в Страсбургском суде.

По мнению заявителя, власти Екатеринбурга нарушили его право на свободу собраний, применив силу для разгона мирной акции.

Пугин оказался одним из 24 первых задержанных во время акции в сквере у Театра драмы. На всех были составлены однотипные протоколы о нарушении общественного порядка, сопряженного с невыполнением требований полиции. В протоколе говорится, что Пугин "совместно с другими гражданами повредил металлическое ограждение и попытался проникнуть на огороженную территорию сквера, при этом выражался грубой нецензурной бранью, проявлял явное неуважение к обществу". Позже суд арестовал Пугина на 5 суток. Пугин утверждает, что он не совершал ничего из того, что ему вменяли.

По мнению Пугина, власти с самого начала приняли решение по силовому пресечению стихийных акций протеста против строительства храма. Вечером 13 мая, когда начались протесты, они уполномочили представителей частного охранного предприятия разогнать участников мирного протеста, а уже на следующий день к ним присоединились сотрудники полиции и Росгвардии. Тогда же были задержаны более 60 человек.

В Екатеринбурге на прошлой неделе проходили протесты против возведения православного собора на месте сквера при городском Театре драмы. Они привели к столкновениям участников митингов с полицией и охраной стройки. Были задержаны и арестованы десятки человек, участники акций жаловались на применение насилия со стороны полиции.

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил исключить сквер возле Театра драма в Екатеринбурге из списка мест, где будет построен храм. Он объяснил такое решение результатами опроса ВЦИОМ, согласно которым 74 процента горожан против строительства храма в центре города.

С предложением провести опрос по поводу возведения храма на прошлой неделе выступил президент Владимир Путин. После этого заявления мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что стройка храма приостановлена, а 21 мая был убран забор вокруг запланированной стройки.