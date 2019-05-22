ВЦИОМ: большинство екатеринбуржцев выступили против храма в сквере

74 процента жителей Екатеринбурга выступили против строительства храма в сквере в центре города. Об этом говорится в опросе центра социолигических исследований ВЦИОМ.
По данным исследовательского центра, только 10 процентов местных жителей поддержали строительство храма Святой Екатерины. Как отмечается на сайте ВЦИОМ, тема вызвала широкий общественный резонанс в Екатеринбурге — 94 процента населения города слышало о планах строительства собора.
С предложением провести опрос по поводу строительтсва храма на прошлой неделе выступил президент Владимир Путин.
"Храм должен объединять, а не разъединять. Есть просто способ: провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. [А если храм будет построен] Нужно, чтобы застройщики разбили сквер", – заявил тогда глава государства.
- После этого заявления мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что стройка храма приостановлена. Вскоре глава Свердловской области Евгений Куйвашев допустил перенос места строительства храма. В обращении к жителям Екатеринбурга он заявил, что власти города опубликуют список из возможных площадок – помимо сквера у Театра драмы. Куйвашев также призвал граждан предлагать свои варианты.
- 20 мая мэрия Екатеринбурга открыла сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма Святой Екатерины. Отправить их можно в течение 10 дней. Затем состоится рейтинговое голосование.
- 21 мая стало известно о том, что городские власти убрали забор вокруг площадки, на которой планировалось возвести храм.
- В Екатеринбурге на прошлой неделе проходили протесты против возведения православного собора на месте сквера при городском Театре драмы. Они привели к столкновениям участников митингов с полицией и охраной стройки. Были задержаны и арестованы десятки человек, участники акций жаловались на применение насилия со стороны полиции.