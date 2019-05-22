ВЦИОМ: большинство екатеринбуржцев выступили против храма в сквере

74 процента жителей Екатеринбурга выступили против строительства храма в сквере в центре города. Об этом говорится в опросе центра социолигических исследований ВЦИОМ.

По данным исследовательского центра, только 10 процентов местных жителей поддержали строительство храма Святой Екатерины. Как отмечается на сайте ВЦИОМ, тема вызвала широкий общественный резонанс в Екатеринбурге — 94 процента населения города слышало о планах строительства собора.

С предложением провести опрос по поводу строительтсва храма на прошлой неделе выступил президент Владимир Путин.

"Храм должен объединять, а не разъединять. Есть просто способ: провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. [А если храм будет построен] Нужно, чтобы застройщики разбили сквер", – заявил тогда глава государства.