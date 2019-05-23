Кремль прокомментировал программу с анимированным Путиным на Би-би-си

Британский канал Би-би-си не запрашивал у Кремля разрешение на использование образа президента России в своей новой программе. Владимир Путин игнорирует карикатуры на себя и не хочет быть на них похожим. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в четверг.

На этой неделе канал BBC Two анонсировал программу, "Сегодня ночью с Владимиром Путиным", ведущим которой будет трёхмерное анимированное изображение президента России. Виртуальный Путин будет брать интервью у гостей перед живой аудиторией, первым гостем программы станет советник бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

"Всеми любимый мировой лидер по борьбе с медведями, властитель Владимир Путин, наконец, достиг своей конечной цели – разговорного шоу в эфире Би-би-си", – говорится в анонсе программы.

В разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" Песков заявил, что Путин не читал [и, по всей видимости, не будет] книг про себя и не смотрел карикатуры, и не хочет хоть в чём-то на них походить. "Пусть эти карикатуры походят на него", — резюмировал пресс-секретарь.

В России с 1994 по 2002 год выходила в эфир программа "Куклы", где известные политики и бизнесмены были представлены в карикатурных образах. Среди них была и кукла Владимира Путина.