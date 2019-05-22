Британский канал BBC Two запустил комедийную программу "Сегодня ночью с Владимиром Путиным", ведущим которой будет трёхмерное изображение президента России. Об этом сообщает пресс-релиз на сайте организации.

"Всеми любимый мировой лидер по борьбе с медведями, властитель Владимир Путин, наконец, достиг своей конечной цели — чата в эфире Би-би-си", — сообщается в анонсе программы. В пресс-релизе отмечается, что участие в программе ознаменует победу Влада, лидера свободного мира.

Трёхмерное изображение Путина сможет брать интервью у гостей перед живой аудиторией в студии и двигаться по съёмочному павильону, отмечается в сообщении. Первым его гостем станет бывший пресс-секретарь и советник премьер-министра Великобритании Тони Блэра Алистер Кэмпбелл.