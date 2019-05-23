В Карелии не стали запрещать Михалкову съёмки пожара у Кинермы

Законодательное собрание Карелии не решилось запретить студии Никиты Михалкова "ТРИТЭ" съемки пожара вблизи исторической деревни Кинерма. Этот вопрос обсуждался 23 мая на заседании парламента республики.

Как сообщила депутатам руководитель республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова, власти Карелии узнали о планируемых съемках от местных жителей, обеспокоенных угрозой пожара. "Проведение съемок рядом с деревней Кинерма не было согласовано ни с одним из органов исполнительной власти", - подтвердила Алипова.

Такое отношение студии Никиты Михалкова к властям и жителям республики карельские депутаты сравнили с работой "диверсантов" и поинтересовались, на каком основании кинематографисты возводят сейчас декорации для фильма.

Как пояснила Алипова, съёмки ведутся за пределами границ достопримечательного места, и основной вопрос, который возникает, –это защита земель лесного фонда. По ее словам, надзорные ведомства выдали съемочной группе рекомендации по соблюдению правил пожарной безопасности. В частности – на месте съемок предполагается провести опашку, чтобы огонь не мог затронуть лесные насаждения и перекинуться на территорию исторической деревни. Кроме того, во время самих съемок вблизи деревни будут дежурить четыре пожарные автоцистерны.

Депутат карельского парламента, председатель российской партии "Яблоко" Эмилия Слабунова считает, что "хотя съемки проводятся за границей достопримечательного места, ветер и огонь не признают никаких границ, и угроза достаточно существенная". Кроме того, по словам Слабуновой, серьезное беспокойство вызывает то, что делается это явочным порядком, без предварительного обращения и согласования. Михалков достаточно состоятельный человек для того, чтобы построить бутафорскую деревню в любом другом месте, где это не будет представлять опасность ни для лесного фонда, ни для памятников истории, считает глава партии "Яблоко" и депутат парламента Карелии.

Слабунова предложила направить обращение в адрес тех, кто выделил государственные средства на съемки фильма. Однако республиканский парламент не поддержал это предложение и не решился запретить студии Никиты Михалкова съемки пожара вблизи исторической карельской деревни.