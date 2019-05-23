Следствие заявило, что в квартире Абызова при обыске нашли наркотики

В квартире арестованного по подозрению в мошенничестве и создании преступного сообщества бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства. Сколько и какого именно вещества нашли, пока не уточняется. Об этом на заседании Басманного суда Москвы сообщил следователь по особо важным делам Сергей Степанов, передаёт РИА Новости. Он отметил, что уже получено заключение экспертов, однако, не уточнил, сколько и какое именно вещество нашли. Также следователь не сообщил, будут ли предъявлены Абызову обвинения в незаконном хранении наркотиков.

Позже адвокат Абызова сообщил, что материалы по факту обнаружения наркотиков в квартире бывшего министра направлены в полицию для привлечения неустановленных лиц к административной ответственности, передаёт Интерфакс.

В четверг суд рассматривает продление ареста Абызову до 25 июля. Следствие попросило оставить бывшего министра в СИЗО.

Абызов был задержан 26 марта и н следующий день арестован. По версии следствия, он похитил 4 миллиарда рублей у двух энергетических компаний в Сибири, чем "поставил под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда российских регионов". Он свою вину не признаёт. На счетах Абызова по решению суда арестовано более 437 миллионов рублей. Также суд арестовал принадлежащие экс-министру два участка земли и два дома в Подмосковье, три квартиры и четыре комнаты в Москве.

Абызов входит в рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes. Издание оценивало его состояние в 1,2 миллиарда долларов в 2011 году, сейчас – в 600 миллионов долларов. Он занимал руководящие должности в крупных энергетических и ресурсодобывающих компаниях. С 1999 года он был зампредом правления, а позже – членом правления РАО "ЕЭС России".