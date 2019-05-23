Леонид Парфёнов снимет новый сезон "Намедни" для видеосервиса "Яндекса"

Телеведущий Леонид Парфёнов снимет новый сезон своей программы "Намедни" для видеосервиса "Яндекса" "Эфир". Об этом было объявлено в четверг на конференции компании Yet another Conference в Москве. Трансляция мероприятия шла в Youtube.

​В стриминговом "Яндекс.Эфир" зрители смогут доступен получать персонализированный поток роликов из видеосервисов компании. Кроме Парфёнова отдельную программу для неё сделает телеведущий Евгений Савин, ведущий спортивного видеоблога "Красава".

Парфёнов перезапустил свою программу "Намедни" в Youtube в этом году. До этого она выходила Второй программы Центрального телевидения в 1990-1991 годах и на канале НТВ с осени 1993 по май 2004 года. В апреле прсс-служба НТВ заявила, что канал готовит документальный сериал под тем же названием для телеэфира — но без Парфёнова.