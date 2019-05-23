Саакашвили и Порошенко меняются ролями

Михаил Саакашвили обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство. Петра Порошенко украинская пркуратура подозревает в государственной измене. Что ждет их обоих в ближайшем будущем? Обсуждают аналитик Константин Скоркин, писатель Александр Эбаноидзе, журналист Владимир Федорин, глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко (оба - Киев).

Ведущая Елена Рыковцева