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Саакашвили и Порошенко меняются ролями

Петр Порошенко представляет Михаила Саакашвили жителям Одессы 30 мая, 2015 года

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Михаил Саакашвили надеется вернуться в Украину, против Петра Порошенко ведется расследование

Михаил Саакашвили обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство. Петра Порошенко украинская пркуратура подозревает в государственной измене. Что ждет их обоих в ближайшем будущем? Обсуждают аналитик Константин Скоркин, писатель Александр Эбаноидзе, журналист Владимир Федорин, глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко (оба - Киев).

Ведущая Елена Рыковцева

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