Россия отправит в ЦАР новую партию оружия

Россия отправит в Центральноафриканскую Республику вторую партию оружия, сообщает международное французское радио RFI. Информацию подтвердил представитель посольства России в республике Виктор Токмаков. По его словам, Москва отправит в Банги стрелковое оружие и боеприпасы на безвозмездной основе. Точная дата отправки пока неизвестна. По предварительным данным, она произойдёт в ближайшие недели.

По информации RFI, 30 российских офицеров примут участие в миротворческой миссии ООН в республике. Токмаков сообщение не подтвердил, отметив, что не располагает точными данными по этому вопросу.

Помимо военной поддержки "Россия также взяла на себя обязательство участвовать в восстановлении экономики ЦАР", заявил президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера.

Впервые Россия отправила оружие в ЦАР зимой 2018 года. Доступ к оружию получили президентская гвардия, армия ЦАР, полиция, жандармерия и Министерство юстиции, отмечалось в докладе ООН. Арсенала хватило на перевооружение более тысячи человек.

30 июля 2018 года в ЦАР были убиты трое российских журналистов, которые планировали снять документальный фильм о деятельности "частной военной компании Вагнера", спонсором которой называют бизнесмена Евгения Пригожина. Расследовательский центр "Досье" Михаила Ходорковского считает убийство журналистов спланированным. По данным центра, к нему с высокой долей вероятности причастны российские наёмники. Следственный комитет России опровергает эту информацию, настаивая на версии ограбления.

В России деятельность ЧВК не регулируется государством и может попадать под статьи Уголовного кодекса о наёмничестве. Официально российские власти не признавали существование "ЧВК Вагнера".