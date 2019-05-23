Самый известный американский джихадист освобождён досрочно

Американец Джон Уокер Линд, воевавший на стороне радикального движения "Талибан", досрочно освободился из федеральной тюрьмы после 17 лет заключения. Об этом сообщает Reuters. Госсекретарь США Майк Помпео назвал освобождение Линда "необъяснимым и бессовестным".

Бывшему заключённому запрещено читать экстремистские материалы, общаться в интернете на любом другом языке, кроме английского, иметь паспорт и покидать США. Также Линд должен проходить психологическое консультирование.

Линд родился в США и в подростковом возрасте заинтересовался исламом. Он отправился в Йемен для изучения арабского языка, а затем в Пакистан. В 2001 году он переехал в Афганистан и присоединился к "Талибану".

Американские военные задержали Линда в конце 2001 года. Он был в числе группы талибов-заключённых, которые устроили бунт и убили сотрудника ЦРУ Майкла Спанна. Позже в США ему предъявили обвинения в поддержке террористов и сговоре с целью убийства. Линд был приговорён к 20 годам тюрьмы, но вышел на свободу через 17 лет за хорошее поведение.

Освобождение Линда вызвало критику, в том числе со стороны семьи Спанн. Его дочь Элисон попросила президента Дональда Трампа остановить освобождение Линда, назвав его досрочное освобождение "пощёчиной".