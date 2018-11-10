Запрещенная в России как террористическая организация “Талибан” впервые приняла участие в переговорах в Москве об урегулировании ситуации в Афганистане. Встреча прошла в рамках Московского формата консультаций о мире в стране. Поможет ли Москва прекратить войну в республике?

Не только Россия приглашает Талибан принять участие в переговорах

Радикальное движение Талибан удерживало власть в Афганистане с 1996 по 2001 год, пока не было свергнуто при участие войск международной коалиции. Однако окончательно победить движение так и не удалось. Обстановка в Афганистане накалилась в последние годы — за 2017 год ВВС США утроили число бомбовых ударов по позициям боевиков на территории страны, однако в республике постоянно происходят теракты и вылазки радикальных исламистов.

Согласно исследованию BBC, “Талибан” активно действует на 70% территории Афганистана. Талибы уверены: как только США и НАТО выведут военных из Афганистана, они снова смогут вернуть себе власть в Кабуле. Поэтому подключить представителей движения к мирному процессу на словах готовы и представители законной власти Афганистана, и США.

Представители “Талибана" впервые приехали в Москву

В 2003 году Верховный суд России запретил “Талибан” как террористическую организацию на территории России. При том, что движение никогда не действовало на территории страны. В августе российская газета “Аргументы недели” опубликовала материал, что решение о запрете может быть пересмотрено — экспертное сообщество восприняло публикацию как часть переговоров с “Талибаном” о приглашении их к диалогу.

Представители движения должны были принять участие в переговорах в Москве в сентябре, однако они были отменены по просьбе президента Афганистана. В списке участников конференции в Москве в итоге не было делегатов от администрации президента и от правительства. Республику представляли бывший руководитель переходной администрации страны и президент Хамид Карзай и представители Высшего совета мира. Они передали представителям “Талибана” приглашение принять участие в переговорах о мире.

“Талибан” объявил, что переговоры о мире можно вести только с США

Однако “Талибан” продолжает настаивать, что считает центральную власть Афганистана нелигитимной. Глава делегации талибов на консультациях в Москве Мохаммад Аббас Станакзай заявил, что будет вести разговор о мире только с США. А встреча в Москве не была посвящена прямым переговорам. “Наше главное требование — вывод иностранных войск”, — подчеркнул Станакзай.

Экспертные оценки итогов встречи расходятся — часть представителей экспертного сообщества считает, что московских формат переговоров не способен решить проблему. С другой стороны, усадить талибов за стол переговоров при участии России уже может расцениваться как большой успех, считают эксперты.