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В тоннеле московского метро вновь застряли поезда с пассажирами

В тоннеле московского метро второй раз за неделю застряли составы с пассажирами. На Серпуховско-Тимирязевской линии поезда находились без движения под землей около часа. В данный момент движение восстановлено, пассажиров доставили на станции.

Из-за технической неисправности поезд остановился между станциям "Алтуфьево" и "Бибирево". За ним в тоннеле застряли ещё два состава.

21 мая подобная авария произошла на Солнцевской линии метро. Тогда в тоннели оказались заблокированы около тысячи пассажиров. Представители московского метро заявили, что причиной остановки сразу двух составов стала техническая неисправность. Пассажиры провели под землей около двух часов.

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