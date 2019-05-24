Компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для глобального интернета

Американская ракета-носитель Falcon 9 в пятницу утром вывела на орбиту 60 мини-спутников проекта Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика. Об этом сообщается в твиттере компании SpaceX Илона Маска. Запуск двухступенчатой ракеты был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первая ступень Falcon-9 уже совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Вторая ступень также успешно отделилась. Трансляция запуска ведется на YouTube-канале SpaceX.

Запуск ракеты откладывался дважды. Первоначально старт был запланирован на 16 мая, но его пришлось перенести — сначала из-за плохой погоды, потом — для перепроверки оборудования.

Проект Starlink, разрабатываемый с 2015 года, призван обеспечить надежный и высокоскоростной доступ в интернет в любой точке планеты. Два тестовых спутника были успешно запущены в феврале 2018 года. В течение нескольких лет Илон Маск планирует вывести на орбиту несколько тысяч подобных космических аппаратов. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.