SpaceX запустила в космос спутники для раздачи "всемирного интернета"

Компания SpaceX 22 февраля запустила ракету-носитель Falcon 9 с первыми спутниками для раздачи интернета по всему миру. Об этом сообщил в Твиттере глава SpaceX Илон Маск.

Ракета вывела на орбиту два спутника Microsat 2a и 2b. Они стали первыми из 12 тысяч спутников, которые планируется запустить в будущем в рамках программы Starlink. С их помощью на всей территории Земли будет доступен высокоскоростной интернет.

​

В начале февраля SpaceX осуществила демонстрационный пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Она вывела в межпланетное пространство личный автомобиль Илона Маска "Тесла". В дальнейшем ракеты подобного типа планируется использовать для полета человека на Марс.