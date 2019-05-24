Коломойский хочет вновь стать совладельцем Приватбанка

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский намерен вновь стать совладельцем Приватбанка, либо вернуть часть денег, которые были вложены им на момент национализации банка. Об этом Коломойский сообщил в интервью "Украинской правде".

Однако прежде суд должен доказать, что этот капитал был, отметил бизнесмен.Для этого, по его словам,может быть назначена правительственная комиссия или независимые аудиторы. Коломойский не исключил, что после национализации Приватбанка в Национальном банке Украины "так поменяли правила бухгалтерского учета ", что его капитал "умножили на ноль либо даже сделали отрицательным". "Отдайте мне проценты, и разойдемся, будем вместе сосуществовать и управлять банком дальше", - предложил Коломойский.

Принадлежавший Коломойскому Приватбанк был национализирован в 2016 году, после того как государство обнаружило гигантский пакет сомнительных кредитов.

В ходе национализации украинское правительство потратило более 150 миллиардов гривен на докапитализацию банка. В Нацбанке Украины заявили, что Игорь Коломойский "нанес убытки" Приватбанку на сумму 5,5 миллиарда долларов перед его продажей государству. Сам Коломойский эти утверждения отрицает и заявляет, что национализация была несправедливой. В апреле этого года суд в Киеве признал её незаконной.

Игорь Коломойский – один из богатейших людей Украины. После Майдана в 2014 году он возглавил Днепропетровскую областную администрацию. Утверждалось, что он финансировал добровольческие отряды, противостоявшие пророссийским сепаратистам в Донбассе. Впоследствиитогдашний президент Украины Пётр Порошенко снял Коломойского с поста. В 2017 году он уехал из Украины. 16 мая Коломойский вернулся на родину.