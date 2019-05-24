Хозяин "китовой тюрьмы" передумал и обещает выпустить косаток и белух

Владелец компании "Афалина", которая содержит косаток и белух в "китовой тюрьме" сказал, что решение об освобождении животных будет приниматься в соответствии с рекомендациями учёных и руководства страны. "Все наши действия направлены на выполнение поручения президента России", — добавил Александр Решетов. Вчера он утверждал, что морские млекопитающие его собственность и отпускать он их не намерен.

Решетов также отметил, что его компания сотрудничает с научным консилиумом, который уже дал свои прогнозы о судьбе животных. По его словам, все животные здоровы, а компания "Афалина" регулярно отчитывается перед членами рабочей группы правительства о состоянии китов и работает с Росрыболовством и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

В конце апреля научный консилиум Росрыболовства разрешил выпустить на волю всех косаток и белух, содержащихся в "китовой тюрьме" в бухте Средняя Приморского края. В ведомстве отметили, что морских животных выпустят на волю в июле-августе этого года. Сейчас отрабатывается вопрос финансирования этого процесса.

Сейчас в бухте Средней Приморского края находятся 10 косаток и 87 белух. В основном детёныши. Они были выловлены летом и осенью прошлого года для продажи в китайские океанариумы. Стоимость одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от 1 до 15 миллионов долларов.