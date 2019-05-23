Владелец "китовой тюрьмы" не собирается выпускать косаток и белух

Владелец одной из четырёх компаний-отловщиков,которые содержат косаток и белух в "китовой тюрьме", отказался добровольно выпустить животных на волю, несмотря на решение российских и международных учёных и властей. Об этом сообщил ТАСС.

Генеральный директор компании "Афалина" Алексей Решетов заявил, что животные его собственность, и любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения его права собственности.

Он также назвал недостоверными сообщения СМИ о проблемах со здоровьем у животных и смерти нескольких детенышей белух в неволе.По его словам, в бухте находится 10 косаток и 87 белух.Решетов утверждает, что все животные живы здоровы, хорошо упитаны, нормально питаются, радуются приходу людей."Консилиум прошел, все сказали, что мы их содержим просто замечательно, что все просто в шоке, как мы смогли это сделать", – отметил Решетов.

В конце апреля научный консилиум Росрыболовства разрешил выпустить на волю всех косаток и белух, содержащихся в так называемой "китовой тюрьме" в бухте Средняя Приморского края. При этом российские и иностранные учёные полагают, что процесс адаптации животных перед выпуском может занять много времени.

В октябре активисты Гринпис России рассказали, что в бухте Средняя содержатся 11 детенышей краснокнижных косаток и 90 белух, выловленных в российских водах для незаконной продажи в Китай. Сейчас в "китовой тюрьме" находятся 10 косаток и 87 белух, несколько животных, как считают экологи, погибли. Ученые института океанологии РАН и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии подтвердили серьёзное ухудшение состояния косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.

По данным российского Гринпис, китоловы хотели продать косаток и белух в китайские океанариумы. В России нельзя добывать дельфинов для коммерческих целей, но животных выловили по культурно-просветительской квоте. Стоимость одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от 1 до 15 миллионов долларов.