Суд в Москве отменил штраф для компании, связанной с Пригожиным

Арбитражный суд Москвы отменил решение Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности компании "Школьник-ЮЗ", которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на карточку на сайте суда.

В феврале Роспотребнадзор оштрафовал "Школьник-ЮЗ"за нарушение требований технических регламентов. Размер штрафа, а также конкретные причины его отмены, в документах суда не указаны.

На прошедшей неделе стало известно, что Роспотребнадзор отозвал иск к компании "Московский школьник", также связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Ранее прокуратура отказала ведомству в проведении новых проверок компаний, связанных с Пригожиным, которые занимаются поставкой детского питания в учебные заведения Москвы.

В конце января канал "Навальный Live" рассказал, что в детских садах Москвы произошло массовое заражение дизентерией. Управление Роспотребнадзора по Москве признало 127 случаев заражения кишечной инфекцией, однако родители в социальных сетях утверждают, что их намного больше. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.

Навальный неоднократно обвинял компании Евгения Пригожина в коррупции и поставках некачественной еды. В компаниях, в свою очередь, все обвинения Навального отрицают. По подсчетам "Навальный Live", за последние несколько лет группа компаний "Конкорд" получила госконтракты на поставку еды в детские сады на сумму в 51 миллиард рублей.