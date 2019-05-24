Пол Уилан обвинил следователя ФСБ в нарушении своих прав

Гражданин США и ещё нескольких стран Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, обвинил следователя в нарушении своих прав. На суде Уилан также заявил, что сотрудник ФСБ унижает его и угрожает безопасности американца. Обвиняемый таким образом хотел заявить отвод следователю, но в суде ему пояснили, что это можно сделать лишь в отношении присутствующих участников процесса, сообщает ТАСС.

Уилан не уточнил, о каких именно угрозах и нарушениях его прав идёт речь.

Ранее в консульском отделе посольства США в Москве заявляли, что всё ещё не получили возможности оказывать арестованному полноценную помощь, так как Уилану не дали подписать разрешение на обработку персональных данных.

В начале мая журнал Foreign Policy опубликовал выдержки из писем Пола Уилана родственникам. В них он якобы заявил, что его арест в России – ответ на американские санкции, и что российские власти хотят навредить американской компании, в которой он работает.