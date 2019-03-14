Мосгорсуд оставил в силе арест американца Пола Уилана

Мосгорсуд в четверг признал законным продление ареста гражданину США и ещё нескольких стран Полу Уилану, которого в России обвиняют в шпионаже. На заседании, которое прошло в закрытом режиме, суд не нашёл оснований для избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста или залога, сообщает агентство "Интерфакс".

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщил, что защита намерена подать кассационную жалобу. Ранее в беседе с журналистами он рассказал, что следствие считает его подзащитного причастным к шпионажу в пользу США.

В конце февраля суд в Москве продлил до 28 мая срок содержания Уилана под стражей. В консульском отделе посольства США в Москве тогда подчеркнули, что всё ещё не получили возможности оказывать арестованному полноценную помощь, так как Уилану пока не дали подписать разрешение на обработку персональных данных.