Мосгорсуд оставил в силе арест американца Пола Уилана

Мосгорсуд в четверг признал законным продление ареста гражданину США и ещё нескольких стран Полу Уилану, которого в России обвиняют в шпионаже. На заседании, которое прошло в закрытом режиме, суд не нашёл оснований для избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста или залога, сообщает агентство "Интерфакс".
Адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщил, что защита намерена подать кассационную жалобу. Ранее в беседе с журналистами он рассказал, что следствие считает его подзащитного причастным к шпионажу в пользу США.
В конце февраля суд в Москве продлил до 28 мая срок содержания Уилана под стражей. В консульском отделе посольства США в Москве тогда подчеркнули, что всё ещё не получили возможности оказывать арестованному полноценную помощь, так как Уилану пока не дали подписать разрешение на обработку персональных данных.
- Бывший служащий резерва Корпуса морской пехоты США Пол Уилан, являющийся также гражданином Великобритании, Ирландии и Канады, был задержан в Москве 28 декабря. Федеральная служба безопасности России подозревает его в шпионаже. Сам Уилан вину не признаёт.
- Адвокат Уилана заявил, что при задержании у его подзащитного обнаружили сведения, составляющие государственную тайну. Юрист подчеркнул, что не знает, при каких обстоятельствах данные попали к Уилану и знал ли тот о них.
- Член Совета Федерации Олег Морозов назвал Пола Уилана кандидатом для обмена на россиян, арестованных в США: Виктора Бута и Марию Бутину. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг эту возможность.
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