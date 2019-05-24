Харви Вайнштейн выплатит $44 млн жертвам сексуального насилия

Бывший продюсер Голливуда Харви Вайнштейн заключил сделку с женщинами, обвинившими его в домогательствах, сообщили американские СМИ.

По данным издания The Wall Street Journal, Вайнштейн обязался выплатить своим жертвам около 44 миллионов долларов. Бывший продюсер при этом не признает вину по десяткам дел, в рамках которых пострадавшими считаются 75 женщин.

Вайнштейн также проходит по уголовным делам с обвинениями в изнасиловании. Судебные слушания пройдут в июне. Если Вайнштейна признают виновным, бывший продюсер может быть приговорён к пожизненному заключению.

В октябре 2017 года десятки известных актрис обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах. Вскоре после этого подобные обвинения поступили и в адрес других знаменитостей из мира кино и политики.​ Случай Харви Вайнштейна считается началом акции #metoo (англ. —​ я тоже), в ходе которой женщины по всему миру стали рассказывать в социальных сетях о травмах после домогательств со стороны мужчин.

Самого Вайнштейна уволили из совета директоров его продюсерской компании и исключили из состава американской Киноакадемии. Позже основанная Вайнштейном и его братом Бобом компания обанкротилась.