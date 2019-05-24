Жителям села Хатанга в Красноярском крае местные депутаты отказали в проведении референдума. Инициативная группа добивалась его, чтобы люди могли выступить против транспортировки руды через территорию поселка и ее временного хранения там. Коммерческая компания хочет сделать Хатангу перевалочным пунктом на пути редкоземельных металлов с месторождения в Якутии до места переработки.

"Люди возмущены. Отказ нам обосновали, в частности, несоответствием вопроса, вынесенного на референдум, местному уровню. То есть вроде бы у сельского поселения Хатанга, согласно его уставу, нет полномочий такие вопросы решать. Но мнение людей едино, зал горсовета был сегодня битком набит. Такого еще не было – значит, вопрос волнует население", – сообщил корреспонденту "Сибирь.Реалии" один из инициаторов референдума Юрий Тютрин.





Противники транспортировки руды через Хатангу уверены, что проект станет губительным для экосистемы тундры и сделает жизнь в селе невыносимой. Кроме того, по их информации, руда с якутского месторождения радиоактивна, а значит опасна для здоровья жителей. Встреча с представителями компании "ТриАрк Майнинг", состоявшаяся в конце марта, противников проекта не переубедила, и после нее инициативная группа потребовала провести референдум.

Местные власти предложили жителям отозвать вопрос о проведении референдума, либо самим организовать экспертизу руды с месторождения. Для этого им придется самостоятельно съездить в Якутию, отобрать пробы и отвезти их в лабораторию, или же дождаться официальных публичных слушаний по проекту, которые состоятся в конце этого года. После отказа депутатов жители Хатанги решили составить коллективное обращение в горсовет с требованием организовать опрос и голосование по этому вопросу любым законным способом. По мнению активистов, это прямая обязанность депутатов.​