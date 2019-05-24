У чиновников из Дагестана нашли недвижимость на 20 миллиардов рублей

В Дагестане у бывшего главы местного управления Росреестра и четырёх его сотрудников обнаружили более 300 объектов недвижимости на сумму в 20 миллиардов рублей. Чиновников подозревают в участии в преступном сообществе, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По оценкам следователей, ущерб от действий бывшего главы регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова и его подчинённых Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова и Адили Клычевой составляет 370 миллионов рублей. Следственный комитет ходатайствует об аресте недвижимости подозреваемых.

По версии следствия, чиновники создали в 2000 году преступное сообщество, которое занималось незаконным обогащением и незаконными операциями с землей принадлежащей государству. По данному делу также задержаны депутат Народного собрания Дагестана Фикрет Раджабов и специалист-эксперта республиканского управления Росреестра Зулейхат Дагирова. Их подозревают в участии в преступном сообществе.